Conti pubblici, sull’intesa con la Ue pesa ancora l’incognita flat tax

Sempre nel Def si parla di «processo di riforma delle imposte sui redditi (“Flat Tax”)» che deve viaggiare «nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti in questo documento». Obiettivi blindati da aumenti Iva per 23,1 miliardi che attendono «misure alternative» equivalenti per essere evitati. La stessa strada tornerebbe nel dossier che accompagnerà l’assestamento di bilancio atteso domani in consiglio dei ministri. Sempre che dalla maggioranza arrivi quel via libera che finora è mancato. Perché anche sulla bilancia del Carroccio si confrontano due fattori: lo stop alla procedura potrebbe aprire alla possibilità di ridiscutere in autunno gli spazi fiscali indispensabili al primo modulo della tassa piatta, ma per evitare la bocciatura Ue non si può ipotecare a suon di impegni la manovra 2020. Di qui il pressing leghista per anticiparne i contenuti fiscali, ribadito anche ieri da Salvini: «Spero che la manovra sia approvata prima dell’autunno».

A tirare le fila dovrà essere il cdm del 1° luglio, al ritorno di Conte dal Consiglio europeo e poche ore prima della riunione della commissione. Che in ogni caso fisserà all’autunno il nuovo appuntamento decisivo. Non per un rinvio («ipotesi mai sentita», ha detto ieri Tria), ma perché l’eventuale procedura darebbe non tre ma sei mesi di tempo per le misure correttive, da assumere quindi in manovra (Sole 24 Ore del 25 giugno). E anche il semaforo verde riporterebbe l’Italia sotto esame a settembre con la presentazione del programma di bilancio.

Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore