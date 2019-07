Aeroporti di Puglia, volo Iberia Express tra Bari e Madrid

Aeroporti di Puglia comunica che questo pomeriggio, con l’arrivo del primo volo, è stato inaugurato il collegamento Bari-Madrid di Iberia Express. L’arrivo dell’aeromobile, un Airbus A320, è stato salutato con il tradizionale “water cannon” dei Vigili del fuoco. Il collegamento, che prevede due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) sarà attivo fino al 13 settembre prossimo. In prosecuzione da Madrid è possibile raggiungere più di 130 destinazioni che il gruppo Iberia offre attraverso il proprio hub. Aeroporti di Puglia comunica che questo pomeriggio, con l’arrivo del primo volo, è stato inaugurato il collegamento Bari-Madrid di Iberia Express. L’arrivo dell’aeromobile, un Airbus A320, è stato salutato con il tradizionale “water cannon” dei Vigili del fuoco. Il collegamento, che prevede due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) sarà attivo fino al 13 settembre prossimo. In prosecuzione da Madrid è possibile raggiungere più di 130 destinazioni che il gruppo Iberia offre attraverso il proprio hub.

I 168 passeggeri in arrivo sono stati accolti dal Vice presidente e dal Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile e Marco Catamerò, e da un gruppo musicale folk pugliese che ha allietato i passeggeri con un’allegra esibizione all’insegna di musiche popolari.

“Il volo Bari – Madrid – dichiara il Vice presidente di aeroporti di Puglia, Antonio Vasile – completa la rete di destinazioni internazionali collegate alla Puglia e si inserisce in una strategia che punta a incrementare le connessioni offerte e a far crescere, per numero e importanza, i vettori che operano nei nostri aeroporti. Tutto ciò favorisce, altres,ì lo sviluppo del mercato offrendo opportunità di alto valore in termini di qualità ed efficienza. L’hub di Iberia di Madrid, infatti, rappresenta uno dei più importanti punti di collegamento con il Centro e Sud America, mercato sul quale il vettore è uno dei più prestigiosi player. Inoltre, la scelta di operare i voli ogni lunedì e venerdì – conclude – rappresenta un’opportunità per quanti sceglieranno di trascorrere del tempo in Puglia – anche per un breve week end – all’insegna dell’arte, della cultura, e della ricchezza enogastronomica ”.

Con Iberia Express, si rafforza la presenza in Puglia del gruppo IAG holding, già operante su Bari e Brindisi con British Airways e Vueling.