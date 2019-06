“Venne alla spiaggia un assassino”: il titolo è notevole, il libro meno

(di Tiziano Rapanà) Possibile che Elena Stancanelli si sia ridotta a fare del mero giornalismo? Calma, calma! Vi spiego tutto, calma però! Guardate che non mi riferisco alle sue collaborazioni sui giornali, ma al suo ultimo libro Venne alla spiaggia un assassino, edito dalla Nave di Teseo. Ho l’impressione che ci sia qualcuno dall’altra parte dello schermo che sia confuso, stordito e che magari si sia lasciato scappare un logico, “Che cosa ha scritto Tiziano? Non si capisce nulla. E chi è Elena Stancanelli?”. Calma, ancora una volta calma, spiego tutto. Stavolta sono partito proprio male. Che dite mi scuso? Sì… anzi no, altrimenti chi la sente la mia protervia. Quella mi viene in sogno la notte, con la sembianze di una bella donna. “Tiziano sei un grande”, mi dice fesserie di questo tipo, ma mica è vero. So di essere un normotipo, ma se mi scuso – e vi prego perdonatemi per questa scortesia -, poi stanotte la protervia mi tormenta. Mi chiede conto della mia modestia, delle mie fragilità. E io, per una volta, vorrei dormire in santa pace. Senza sogni strani, senza tormenti onirici, vorrei dormire e basta. Per me è difficile prendere sonno la notte. E da quello che ho scoperto, leggendo il suo ultimo libro, anche la Stancanelli ha faticato a dormire, nel brevissimo periodo che l’ha vista vivere all’interno di una nave di una ONG: dove tutto era scomodo, figuriamoci dormire. ONG, parola chiave che indica tutti quei tipi che salvano i migranti e che sognano un mondo senza confini. Avevo, e continuo in parte ad avere, delle riserve sulle attività di queste organizzazioni. Poi mi sono detto: embè? Che c’è di strano?, in fondo sono persone che hanno a cuore la questione umanitaria primaria, che riguarda la sopravvivenza dell’individuo… Se ho cominciato a persarla come loro? Eh, ve l’ho detto che continuo ad avere ancora delle riserve e confesso – e l’ho pure scritto giorni fa – di non avere le idee chiare, riguardo la gestione dei flussi migratori. Mi devo informare meglio. Comunque penso sia il caso di partire dal principio, perché ho la netta sensazione di avervi troppo confuso le idee. E me ne scuso (e al diavolo la protervia: stanotte poi me la vedo io). Elena Stancanelli, classe ’65 ma stento a crederci (per me deve esserci qualcosa sotto, forse un errore all’anagrafe, sembra molto più giovane), fiorentina, scrittrice di grande qualità. Il suo primo libro è del ’98 Benzina, per Einaudi. Con La femmina nuda arriva alla cinquina di un Premio Strega di alcuni fa, ma non vince. Non rammento chi fu il vincitore, ma ricordo bene il suo libro: e questo vuol dire qualcosa. Venne alla spiagga un assassino, è la sua ultima fatica. Il titolo è notevole, il libro meno. Non è all’altezza dell’aspettativa che ti regala il titolo, perché ti immagini un romanzo alla Brian Garfield (quello del Giustiziere della notte) o un thriller sadico alla Tiziano Sclavi. Purtroppo è un semplice reportage, dal sapore giornalistico, che racconta la sua esperienza da spettatrice-testimone del vivere quotidiano dell’equipaggio della nave, impegnata a monitorare la situazione ed eventualmente salvare – se ci riusciranno o meno, spetta a voi scoprirlo – i migranti sballottolati da un parte all’altra del mar Mediterraneo con imbarcazioni di (s)fortuna. Tutto qua. Un lungo racconto giornalistico, un diario di bordo che non diventa mai letteratura. È resoconto, cronaca, di quello che la Stancanelli ha vissuto là dentro e delle cause che l’hanno spinta a vivere la temeraria avventura. Su internet ho letto sperticate lodi tutte incentrate sull’azione, giudicata proba, di accendere una luce sull’attività delle ONG nel mediterraneo. Non giudico certo le opinioni altrui, ma sembra che tutti si siano concentrati unicamente sulle intenzioni. Quando il problema, a mio avviso, risiede nel risultato finale. Da un reporter, un giornalista comune, un libro del genere te l’aspetti e lo apprezzi pure. Ma da una scrittrice di alto lignaggio come lei, ti aspetti qualcosa di più: il grande romanzo, la superba letteratura che ti avvince ed emoziona e invece niente. Peccato, stavolta ha deluso. Ma si rifarà e regalerà un grande romanzo, che spero abbia un titolo bello come questo.

