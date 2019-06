M5S unico partito italiano ancora senza gruppo a Strasburgo

Il rischio di finire tra i non iscritti

Non si esclude dunque la possibilità che la delegazione dei 14 europarlamentari pentastellati possa trovarsi isolata ed essere costretta a convergere nel gruppo dei non iscritti. Ipotesi per nulla gradita ai M5S, perché si tratta di un gruppo residuale, non in grado di giocare un ruolo negli equilibri del Parlamento europeo (ad esempio non esprime i vertici delle commissioni) ed è privo dei fondi che spettano ai gruppi.

Il vecchio gruppo del M5s (Efdd) destinato a sciogliersi

Il M5S, per il momento, continua a sedere nell’Efdd (Europa per la libertà e la democrazia diretta), un gruppo che però è destinato a sciogliersi per mancanza dei numeri necessari. Servono 25 europarlamentari in rappresentanza di almeno 7 Paesi per formare un gruppo politico nel Parlamento europeo. Il Brexit Party di Nigele Farage, erede di quell’Ukip con cui i Cinquestelle erano alleati nella precedente legislatura, pur contando su 29 deputati, potrebbe presto lasciare il Parlamento con l’uscita del Regno Unito dalla Ue. Diversi piccoli partiti iscritti all’Efdd prima delle elezioni europee non sono riusciti a tornare a Strasburgo. All’interno dell’Efdd sedevano anche i tedeschi di Alternative fur Deutschland, poi passati al gruppo dei sovranisti con Matteo Salvini e Marine Le Pen.

Fuori dall’Europarlamento i nuovi alleati M5s

Nei propositi del M5S c’era la volontà di creare un nuovo gruppo della democrazia diretta con il movimento estone ambientalista Elurikkuse Erakond di Artur Talvik, i polacchi di Kukiz’15 guidati da Pawel Kuzik, i finlandesi di Liike Nyt, i greci del partito dell’agricoltura e dell’allevamento Akkel e i populisti croati di Zivi Zid. Ma solo questi ultimi sono riusciti a eleggere un eurodeputato. Di qui la necessità di guardare altrove in cerca di alleati. Finora senza successo.

Andrea Gagliardi, Il Sole 24 Ore