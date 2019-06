L’idea di Marzotto: un polo nazionale per le fiere

L’imprenditore immagina il coinvolgimento di Cdp o Sace come registi e finanziatori per creare una holding pubblica che riceverebbe le quote dei vari enti locali soci delle fiere (liquidandoli totalmente o mettendoli in minoranza). E poi quoterebbe una quota sostanziosa, ma di minoranza, del nuovo soggetto in Borsa. Col 51% in mano pubblica, nascerebbe un soggetto di mercato ma allo stesso tempo un vero strumento di internazionalizzazione dell’impresa italiana.

Capitali pubblici, e guida privata: «Al comando vedrei bene manager del calibro di Stefano Cao. Oppure un Andrea Guerra, se non fosse impegnato con Eataly». E un suo diretto coinvolgimento? Marzotto si schermisce: «Lo faccio mosso da uno spirito di Civil Servant, per amore del paese come nella tradizione della mia famiglia». Il bis-bisnonno Gaetano costruì a Valdagno i primi villaggi sociali per dare casa, scuola e ospedali agli operai delle loro fabbriche tessili.