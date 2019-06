Benzina, continua lo stallo

Continua lo stallo sulla rete carburanti italiana. Salgono a diciotto infatti i giorni consecutivi senza interventi sui prezzi raccomandati delle compagnie, mentre anche le quotazioni dei prodotti oil in Mediterraneo – dopo la crescita delle ultime due sedute – trovano una nuova stabilità. Anche sul territorio, di conseguenza, prezzi praticati all’insegna di una sostanziale calma.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,591 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,587 a 1,604 euro/litro (no-logo a 1,574). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,477 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,473 a 1,490 euro/litro (no-logo a 1,459).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,729 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,702 a 1,800 euro/litro (no-logo a 1,623), mentre per il diesel la media è a 1,618 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,602 e 1,704 euro/litro (no-logo a 1,508). Il Gpl, infine, va da 0,626 a 0,651 euro/litro (no-logo a 0,621).

Adnkronos