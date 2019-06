Microsoft, pieghevole con app Android

Anche Microsoft sarebbe al lavoro su un dispositivo pieghevole. Ci sono indiscrezioni che circolano in rete da tempo, l’ultima arriva da Forbes. Si basa sulle informazioni fornite da Jeff Lin, Associate Director di IHS Markit e fornisce dettagli sulla piattaforma hardware, dettagli sul software e una stima sulla data di esordio. Il dispositivo, un Surface, è identificato con il nome in codice ‘Centaurus’, avrebbe un doppio display da 9 pollici e Microsoft avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di introdurre il supporto delle app Android in Windows 10. Potrebbe essere protagonista di un evento entro fine anno.

Le indiscrezioni sul collegamento tra il mondo Microsoft e il mondo Android di Google, arrivano nelle stesse ore in cui Bill Gates ha fatto mea culpa. In un evento pubblico il co-fondatore del colosso di Redmond ha spiegato che il “più grande errore” commesso da Microsoft è stato consentire ad Android di Google di diventare il sistema operativo dominante nel ‘mobile’.

ANSA