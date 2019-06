Paura per Angela Merkel, la Cancelliera accusa un altro tremore: è il secondo in una settimana

Ancora un malore perStamattina un altro episodio di tremore per la cancelliera tedesca durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia Christine Lambrecht. La cancelliera si trovava nella sede del presidente della Repubblica, il castello di Bellevue, quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo.durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky e il caso aveva dato adito a speculazioni sulla salute della cancelliera.

Il portavoce del governo tedesco ha però voluto rassicurare confermando la partenza di oggi della Cancelliera alla volta del G20 di Osaka, in Giappone. «Tutto avrà luogo come pianificato, la cancelliera sta bene» ha detto Steffen Seibert ai giornalisti stamattina.