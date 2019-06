Ultime dall’editoria. Arriva “Raspelli Magazine”, la rivista online gratuita di Edoardo Raspelli: a luglio, il primo numero

Verrà alla luce il 1° luglio il primo numero della nuova pubblicazione online gratuita “Raspelli Magazine”: tante le curiosità che si preannunciano con questo nuovo progetto, orientato a far conoscere al pubblico le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende il nome.

Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, troveranno spazio nelle pagine del “Raspelli Magazine”. Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

“Raspelli Magazine” sarà un mezzo online divertente e gratuito, per soddisfare ogni curiosità sul mondo del wine & food italiano, nonché un nuovo modo, pratico e conveniente, per conoscere i prodotti del made in Italy sia all’interno dei confini nazionali, sia all’estero.

In questo primo numero on line dal 1°luglio il racconto illustrato fatto da Edoardo Raspelli dopo la prova diretta in tre ristoranti (Monza il Derby Grill dell’Hôtel de la Ville; a Romano di Lombardia, BG, il Caffè Rubini; a Forlì la Casa del Mare San Domenico) con le immagini dei piatti assaggiati e fotografati da Edoardo Raspelli nei suoi test da “inatteso cliente qualunque pagante”.

Grandi fotografie anche per gli alberghi testati e raccontati.In questo numero: l’Agriturismo Castellini a Garbagna(Alessandria), il Palazzo dei Capitani a Peschiera del Garda(Verona),il Brunet Family Resort di Primiero San Martino di Castrozza (Trento).

Edoardo Raspelli racconta anche la storia di Timi, giovane profugo albanese che,arrivato in Italia, anno dopo anno, nel suo locale, il Sogno, a Finale Ligure (Savona) è diventato uno dei migliori cuochi di cucina ligure d’Italia.

Poi si annunciano o si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o che condurrà nelle prossime: le Denominazioni Comunali di Bobbio (Piacenza), la rinascita della cantina La Versa con il mitico spumante Testarossa, l’evento benefico ad Antrona (Verbania) per l’ospedale di Domodossola, il successo dei Formaggi&Sorrisi a Cremona,il premio dell’Academie Internationale de la Gastronomie, il Vip Master di Tennis a Milano Marittima, la Festa della Patata a Montecrestese(Verbania), il menu dei 70 anni, il successo dell’idea di Edoardo Raspelli di premiare la Miss Senza Trucco.

Raspelli Magazine avrà anche un occhio particolare alla leggerezza con le ricette vegetariane e vegane di Maura Anastasia.

Ecco i riferimenti online: https://www.raspellimagazine.i t

info@raspellimagazine.it