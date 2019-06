La Bce, i mercati e il ritorno d’interesse per i Btp: ecco la vera storia dello spread in calo

Prima è arrivata la minaccia di una procedura d’infrazione della Ue per debito eccessivo; e la settimana scorsa se n’è avuta certezza. Disarmante la reazione del vice primo ministro Matteo Salvini: si farà la flat tax ed emetteremo mini Bot, ha dichiarato, a significare che deficit e debito saliranno ancor più in futuro.

Nel frattempo, il Pil italiano è cresciuto appena dello 0,1% nel primo trimestre e la produzione industriale è crollata ad aprile. Ma i mini Bot servono a pagare gli arretrati della pubblica amministrazione (53 miliardi), ribattono Salvini e Luigi Di Maio. I mini Bot fanno debito e sono illegali, risponde Mario Draghi, e Fitch avverte che, se fossero emessi, si avrebbero «immediate conseguenze negative sul rating».

Per ironia della sorte, il debito è già salito di 53 miliardi in un anno e ad aprile ha toccato i 2.373 miliardi che, in un’economia destinata alla stagnazione, equivalgono al 135% del pil. Di questo passo l’Italia non tarderà molto a contendere il primato alla Grecia (175%).

I Btp Ce n’è abbastanza per mettersi al ribasso sui Btp, si direbbe, e così hanno pensato parecchi investitori. Infatti lo spread, dal minimo relativo di 266 il 24 maggio, ricomincia a salire fino a 286 il 31 maggio, ma poi ridiscende precipitosamente. E appena udite le suadenti parole di Draghi a Sintra («una politica monetaria commisurata alla gravità dei rischi» che spazia da tassi fermi per un più lungo periodo, se non più bassi ancora, alla resurrezione del «quantitative easing»), lo spread è finito a 240 punti. Un investitore razionale penserebbe che non ci sia molta logica nei comportamenti del mercato; e, al contrario, un politico come Salvini si convincerebbe che è giusto quel che vuol fare il governo.

La logica Invece, c’è una certa logica e Salvini non ha motivo per gloriarsi, perché è diffusa convinzione che «mentre la retorica di alcuni politici italiani rimane ostile alle regole europee, il governo resti impegnato a rispettare i parametri fiscali della Ue», si legge nel compassato comunicato di Fitch; oppure, nel più diretto lessico di Andrea Delitala di Pictet, che alcuni esponenti del governo siano «usi ad abbaiare molto, ma a mordere poco». Dunque, il mercato non crede a una dispendiosa flat tax e ancor meno ai mini Bot che, nel giudizio di Erik Nielsen, capo economista di Unicredit, sono idee da «economisti vudù».