Torna Amazon Prime Day. Due giorni, il 15 e 16 luglio, di offerte no stop. Si inizia alle 00.00 di lunedì per finire alle 23.59 di martedì, 48 ore contro le 36 dello scorso anno e le 30 degli anni precedenti. Il Prime Day è un evento esclusivo per gli utenti iscritti ad Amazon Prime e prevede con offerte esclusive di intrattenimento, prodotti nuovi in anteprima e tanto altro ogni ora.

Adnkronos