Premio Biagio Agnes, via alla 11ª edizione

Un riconoscimento per promuovere il giornalismo di qualità e valorizzare le imprese italiane. Si è aperta ieri a Sorrento l’XI edizione del Premio Biagio Agnes-Premio internazionale dell’informazione, in programma fino a domenica. Organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes è dedicato alla memoria dell’ex direttore generale della Rai. I lavori del Premio entrano nel vivo oggi pomeriggio con una tavola rotonda dedicata alle imprese italiane a carattere familiare e al loro peso nell’economia nazionale dal titolo «L’impresa di famiglia: forza trainante e orgoglio del nostro paese». A seguire si svolgerà la «Serata Biagio Agnes» con la cerimonia di premiazione che verrà trasmessa sabato 29 giugno, in seconda serata, su Rai1.

Promossa da Simona Agnes, presidente Fondazione Biagio Agnes, all’edizione 2019 parteciperanno per esempio Marcello Foa, presidente Rai e presidente onorario del Premio, Fabrizio Salini, a.d. Rai e componente della Giuria Premio Biagio Agnes, e il direttore di Rai1 Teresa De Santis.

A ricevere il Premio Agnes 2019 saranno Antoni Cases, giornalista e consulente editoriale (Premio Internazionale); Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio per la Carta Stampata); Gianni Santucci, Corriere della Sera (Premio Miglior Cronista); Andrea Bassi, Il Messaggero (Premio Giornalista d’Inchiesta); Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018 e Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24 (Premio Giornalista per l’Europa); Lucia Goracci, corrispondente Rai (Premio per la Televisione); I Lunatici, Rai Radio 2, autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio (Premio per la Radio); Gennaro Sangiuliano, direttore Tg2, e Giovanni Grasso (Premio Giornalista Scrittore, saggistica e narrativa); Andrea Pontini, a.d. ilGiornale.it (Premio Nuove Frontiere del Giornalismo); La Gazzetta dello Sport, direttore Andrea Monti (Premio Giornalismo Sportivo); Il Messaggero e Domus (Premio Editoria, quotidiana e periodica); Francesco Maesano, Tg1 (Premio Under 35); Serena Rossi (Premio Cinema e Fiction).

ItaliaOggi