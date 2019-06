Da Libra ai Big Tech nella finanza, le banche centrali preparano la stretta

Rappresentanti di Facebook e dei soggetti che hanno dato vita al progetto Libra, la criptovaluta basata su un paniere di valute internazionali, hanno incontrato nelle scorse settimane rappresentati delle banche centrali e della Banca dei regolamenti internazionali (Bri), l’organismo che supporta il lavoro delle autorità monetarie mondiali. L’informazione è emersa nel corso della presentazione del rapporto su “Big tech nella finanza: opportunità e rischi” pubblicato in questi giorni dalla Bri.

Serve una nuova bussola

Dal rapporto su “Big tech nella finanza: opportunità e rischi” emerge con forza la necessità di dare vita a una nuova “bussola” per la regolazione di questi colossi mettendo assieme, a livello globale, competenze in materia di stabilità finanziaria, concorrenza ma soprattutto della privacy e accesso ai dati.

Regole uguali per chi svolge gli stessi business

«Il principio di base che deve guidare la regolazione è che le stesse regole devono valere per chi svolge gli stessi business», ha chiosato Hyun Song Shin, responsabile della ricerca della Bri in occasione della call con i giornalisti. Dunque, se i Big Tech opereranno come banche, anche per loro dovrà valere la medesima regolazione, così come per tutti gli altri settori. Il principio, è stato spiegato, vale anche per Libra, a proposito della possibilità che gli strumenti che saranno messi sul mercato per garantire il finanziamento della blockchain siano da considerare azioni oppure forme di deposito.

L’incontro con i rappresentanti di Libra

«Potrebbe essere anche individuato uno strumento diverso e più efficiente – ha spiegato Song Shin -. L’aspetto di fondo è che la regolazione applicata sarà la medesima che vale per le banche o per i mercati finanziari». L’analista non ha voluto specificare quando è avvenuto l’incontro con i rappresentanti di Libra: molto probabilmente prima che fosse annunciato il progetto da parte di Facebook. «Li abbiamo incontrati come hanno fatto anche altre banche centrali e istituzioni – ha spiegato -. Ma non ci hanno fornito informazioni ulteriori rispetto al White Paper. È troppo presto per fare una valutazione complessiva di questo strumento, soprattutto perché mancano ancora le informazioni sull’aspetto fondamentale: ovvero come sarà consentito l’accesso del retail, del (risparmiatore o comunque cliente singolo non investitore, ndr) alla blockchain».

L’anello mancante di Libra: come il cliente retail entra nella catena

«Stando a quanto annunciato sinora Libra sembra un sistema basato su conti correnti, con addebiti e accrediti – ha detto Song Shin -. Nella sostanza al momento si tratta di un token, supportato da moneta convenzionale, ma è comunque un token (gettone, ndr) che fa perno su un registro digitale aggiornato sia da coloro che possiedono questa moneta, sia in maniera centralizzata da coloro che hanno la maggioranza dei voti dell’associazione che governa il sistema. È qualcosa che le banche centrali già vedono nei metodi di pagamento digitali interbancari. Non mi pare che questo aspetto abbia particolari criticità. La vera questione è come verrà regolato l’accesso degli utilizzatori retail a questo sistema. Avranno bisogno di un altro intermediario che loro chiamano Calibra (ovvero il wallet collegato ad esempio a Whatsup, ndr) ma non sappiamo molto più di questo. La questione chiave è come opererà questo sistema di pagamenti retail. Ad esempio, se è basato su conti correnti e come sarà collegato alla blockchain. Vanno anche approfonditi gli aspetti cross border».