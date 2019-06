Huawei denuncia il governo Usa per sequestro di apparecchi

Il gigante tecnologico cinese Huawei ha fatto causa al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per aver illegalmente sequestrato alcuni apparecchi di telecomunicazione prodotti dall’azienda e spediti nel Paese per eseguire una serie di test. La causa è stata depositata in tribunale venerdì 21 giugno.

Huawei aveva spedito diversi componenti di apparecchiature per le telecomunicazioni, tra cui un server per computer e un selettore Ethernet provenienti dalla Cina, a un laboratorio che doveva svolgere test indipendenti in California, perché fossero sottoposti alle verifiche necessarie alla certificazione nel 2017.

Secondo la denuncia presentata dall’azienda cinese, a settembre di quell’anno il governo degli Stati Uniti ha sequestrato le attrezzature ad Anchorage, in Alaska, durante il loro viaggio di ritorno in Cina. Huawei sostiene di aver aspettato per quasi due anni una decisione da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti che consentisse a tali apparecchiature di tornare nel Paese asiatico.

Secondo i legali della compagnia cinese, per quelle attrezzature, oltretutto prodotte al di fuori degli Stati Uniti, al momento della spedizione non era richiesta alcuna licenza ai sensi dei regolamenti sull’amministrazione statunitense delle esportazioni.

I legali della compagni sostengono che il governo degli Stati Uniti «abbia illegittimamente bloccato e irragionevolmente ritardato» la propria decisione in merito alla licenza. Intanto, secondo la denuncia, l’attrezzatura «resta in un limbo burocratico in un magazzino dell’Alaska».

Intanto l’Amministrazione Trump sta valutando se richiedere che le apparecchiature 5G destinate agli Stati Uniti siano progettate e prodotte fuori dalla Cina. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui la mossa potrebbe ridisegnare la produzione globale e acuire le tensioni tra Washington e Pechino. L’iniziativa non riguarda le aziende cinesi come Huawei e Zte, che sono già sostanzialmente fuori dagli Usa, ma società come le europee Ericsson e Nokia, che producono anche in Cina.

Il mese scorso la Casa Bianca ha firmato un decreto per limitare l’uso di alcune apparecchiature e servizi di rete esteri, a causa di timori sulla cybersicurezza. Da lì è iniziata una revisione di 150 giorni sulla catena di approvvigionamento Usa per le tlc. Come parte di tale revisione, scrive il Wsj, funzionari degli Stati Uniti stanno chiedendo ai fornitori di apparecchiature di tlc se sono in grado di sviluppare e produrre hardware e software fuori dalla Cina. Stando alle fonti, i colloqui sarebbero informali e nelle fasi iniziali.

La Stampa