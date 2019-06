Terroni caput mundi / La vita di Emma Marrone è un romanzo

Amici, le canzoni, amori vecchi e nuovi, rivalità con Belen, la malattia, e ora un film

EMMA MARRONE, CHE VITA INTENSA GLI AMORI, UN TUMORE, I SUCCESSI

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Continua a stupire la vita intensa, e a volte tormentata, mai disgiunta dalla carriera, di Emma Marrone (35 anni, nata a Firenze, ma definita salentina di adozione). Ultima notizia: Emma ha appena finito di girare tutte le sue scene nel nuovo film di Gabriele Muccino. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Hanno scritto che si è trattato di un lavoro straordinario, “che ci lascerà a bocca aperta”. Attrice: sarà una svolta nel futuro della cantante.

ATTRICE CON GABRIELE MUCCINO E FORSE SARÀ UNA VERA SVOLTA

L’ex coach di ‘Amici’di Maria De Filippi ha accettato questa nuova avventura, girando alcune scene per Muccino per il suo nuovo film “I migliori anni” (al cinema dal 13 febbraio 2020). «Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è – ha spiegato Emma – ma cerco di vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita». Un fisico scolpito da dieta ed esercizi in palestra e all’aperto: Emma è intenta a fare tanto sport per esibire un corpo invidiabile durante la neonata estate 2019. Di più: hanno fatto discutere una scollatura troppo ‘profonda’, un abito da capogiro sfoggiato dalla cantante nelle sue Instagram Stories. Così, automaticamente, sono tornate alla ribalta le storie dei suoi amori e dei successi, ma anche della sofferenza e delle inquietudini.

DA ARADEO AD AMICI CON MARIA POI VINCE IL FESTIVAL DI SANREMO

Emma Marrone, pseudonimo di Emmanuela Marrone (Firenze, 25 maggio 1984), ha vissuto la sua primainfanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, terra d’origine dei genitori. La passione per la musica le è stata trasmessa dal papà Rosario, che osservò la predisposizione della figlia e la inserì all’età di nove anni nel suo gruppo Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, dei quali era chitarrista. Maturità al liceo classico con una tesina sulla musica. Nel 2009 è colpita da un tumore maligno al collo dell’utero, ma riesce a sconfiggerlo. E si impone come solista, conquistando la vittoria alla nona edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. Due volte al Festival di Sanremo: nel 2011, in coppia con i Modà, in seconda posizione con “Arriverà”, e nel 2012 con “Non è l’inferno”, che vince in quell’edizione. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Italia Awards, un TeleRatto e 14 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. A novembre 2015 ha venduto oltre un milione di copie in Italia, tra album e singoli.

BELEN LE RUBÒ DE MARTINO IL SUO PIÙ GRANDE AMORE

E infine i numerosi, clamorosi e tempestosi, amori. Tre anni e mezzo di relazione con il ballerino di Amici Stefano De Martino (conosciuto proprio tra i banchi del talent show), nel 2012 viene brutalmente lasciata in diretta: il ballerino rivela la passione che lo aveva legato a Belen Rodriguez. Dopo la fine della love story Emma si sarebbe fatta restituire la sua Jeep Wrangler bianca, che De Martino e la Rodriguez utilizzavano per piacevoli passeggiate.

UNA RASSEGNA DI RELAZIONI SEMPRE SMENTITE CON PUNTIGLO

Emma non è più riuscita a mettere radici in una relazione. Le sono stati attribuiti tanti flirt,che lei ha sempre smentito: il giovane attore Andrea Montovoli, il rapper Nesli, Niccolo Agliardi, Antonino, Fedez e Alessandro Brancati, il calciatore Fabio Quagliarella. E ancora David Bisbal, Kool Dek, Briga, Riccardo Scamarcio, Baptiste Giabiconi, Alvaro Soler.

INSINUAZIONI CON MARCO BOCCI, STOCCATA AL VELENO DI CORONA

Nel maggio del 2013 Emma flirta senza smentite conl’attore Marco Bocci. I due sembrano affiatatissimi. Durante il loro fidanzamento fioccano indiscrezioni: la presunta omosessualità di lei e l’infedeltà di lui. E la storia finisce nel dicembre dello stesso anno. Nuovo capitolo: coppia fissa con il calciatore Marco Borriello, la relazione finisce per motivi mai rivelati. Ed eccoci al veleno inatteso, con Fabrizio Corona, il re dei paparazzi. protagonista della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, domenica 8 maggio 2016 su Rete 4. Corona affonda un colpo: “Il problema del gossip di oggi è che non c’è più quella voglia di far notizia che avevo io. Noi costruivamo i personaggi a tavolino. In Italia non esiste una carriera attraverso il talento. Penso ad Emma, ha raggiunto il suo massimo successo quando Belen si è fidanzata con Stefano.” Una stoccata pesante ed efficace: Emma fa notizia.

LEGHISTA LA PROVOCA E INSULTA INVITANDOLA AD APRIRE LE COSCE!

Massimiliano Galli, così, militante della Lega e consigliere comunale ad Amelia, in Umbria, attacca via Facebook Emma, in risposta all’invito di aprire i porti pronunciato dalla cantante qualche sera prima sul palco: «Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio». Il commento volgare di Galli provoca lareazione della Lega, che annuncia la decisione “irrevocabile” di avviare le procedure per la sua espulsione.