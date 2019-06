Il Gruppo Bluvacanze si rafforza ulteriormente. Potenziate le tre aree business: leisure, tour operating e BT

Si rafforza nuovamente la struttura operativa del Gruppo Bluvacanze e sono più di 30 le nuove figure professionali inserite per sostenerne la crescita, potenziando le tre aree di business: leisure, tour operating e business travel. “In uno scenario in continua evoluzione come quello del turismo, la nostra realtà si conferma in prima linea quando si parla di investimenti sul patrimonio intellettuale e sulle risorse umane – ha affermato Gabriele Querelante (nella foto), Human Resources Director del Gruppo Bluvacanze –. La qualità dei nuovi inserimenti nel team dimostra la volontà del Gruppo di aumentare ulteriormente il livello di professionalità già presente in azienda, con l’obiettivo di voler rappresentare un’eccellenza nelle tre aree di business”.

Le prime evoluzioni riguardano il reparto marketing e IT. Nel primo caso, grazie all’ingresso di due nuove risorse, è stato implementato il progetto Loyalty & Partnership con l’obiettivo di pianificare un programma di fidelizzazione dei clienti del Gruppo nonché di sviluppare le eccezionali possibilità di sinergie tra le aree corporate, leisure e tour operating. Per il reparto IT continuano gli investimenti strategici nell’area, da ultimo con l’ingresso nel team di Ivo Bacco con il ruolo di Infrastructures & Operations Manager. La parte R&D, invece, è costituita da un team dedicato che opera a Milano in una sede distaccata per lo sviluppo di applicativi proprietari per il Gruppo.

In merito alla Travel Management Company, Cisalpina Tours, è stato aperto un nuovo Business Travel Service a Padova in via Giovanni Savelli 78. La nuova sede conta su uno staff operativo e commerciale di grande professionalità, avendo in media quasi 20 anni di esperienza lavorativa, che sta seguendo la significativa espansione dei clienti di Cisalpina Tours nel Triveneto. Rafforzata anche la sales force con l’ingresso di Daniele Cassina che ricoprirà il ruolo di Area Sales Manager con il compito di consolidare ed espandere ulteriormente il business. Cassina approda in Cisalpina Tours dopo un’esperienza di oltre 15 anni nella divisione commerciale di CWT Italia. Potenziati inoltre i team operativi e contact center delle sedi di Torino, Milano e Roma dove proseguono le assunzioni di personale qualificato per far fronte alle nuove acquisizioni di importanti aziende clienti per la gestione delle trasferte dei viaggi d’affari.

Rafforzata anche l’organizzazione dell’area leisure del Gruppo. Tre nuove aree di gestione, al riporto della Direzione Generale, ora interagiscono proattivamente tra loro per supportare capillarmente la rete agenziale per il raggiungimento degli obiettivi:

La Direzione Account & Back Office Network coordinata da Antimo Russo.

La Direzione Sales & Front Office Network coordinata da Raffaele Caiazzo.

La Direzione Commerciale coordinata da Diego Borrelli.

Infine non mancano novità anche per Going: con l’aumento della programmazione del tour operator si è reso necessario un potenziamento del personale qualificato del reparto booking, coordinato da Arianna Bramini. Anche grazie a questi nuovi ingressi e ad una nuova organizzazione, Going potrà sviluppare ulteriormente l’area tailor made, con una customizzazione dei servizi ancora più completa.