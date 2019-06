Roma, il 72% dei romani boccia Raggi

Il vento, evidentemente, è cambiato di nuovo, per citare la sua frase d’esordio. Il 60,8% di chi l’ha votata tre anni fa non lo rifarebbe. E oltre il 68% la considera «incapace». Solo il 5% non trova aspetti negativi nel suo operato, il 57% non riscontra nulla di positivo. Bilancio di tre anni al timone di Roma per Virginia Raggi. Sono i numeri della «rilevazione scientifico-statistica» di Euromedia Research, un sondaggio nato con l’obiettivo di «raccogliere gli umori degli elettori di Roma, dai 18 anni in su, rilevando la percezione in merito all’operato della sindaca dopo tre anni di governo della città». Risultato: il 72,6% boccia quanto fatto dalla prima csonittadina e solo il 17,5% lo promuove.

Lorenzo De Cicco, ilmessaggero.it