Youtube, si provano trucchi dei tutorial

Realtà aumentata consente di indossare i rossetti per comprarli

I video tutorial per il trucco che spopolano su YouTube stanno per farsi molto più utili e interattivi. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata, chi li guarda potrà indossare virtualmente i cosmetici. La novità si chiama “AR Beauty Try-On” ed è uno strumento pensato per incentivare la vendita diretta di prodotti. Il primo colosso del make-up ad aderire è Mac, che consentirà a chi guarda i tutorial di provare diverse tonalità di rossetto.

Il funzionamento è semplice. Lo schermo dello smartphone si divide in due, con il tutorial nella parte alta e sotto il volto dell’utente, ripreso dalla fotocamera frontale del dispositivo. Chi è inquadrato può selezionare e provare una palette di rossetti, che colorano le labbra in modo simile ai filtri e alle maschere che si indossano su Snapchat o Instagram.

Nella parte bassa del display ci sono le informazioni sul nome del prodotto, il brand e il costo, e un tasto per acquistarlo. La nuova funzione – spiega YouTube in un post – è stata già sperimentata con alcuni marchi di bellezza. Il 30% di chi ha visto i tutorial interessati ha attivato la funzione su iPhone, e ha provato i rossetti in media per 80 secondi.

Ansa.it