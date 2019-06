Terroni caput mundi / La Vita Spericolata di Vasco e quella solare di Arbore

Ma c’è anche il Festival dei libri sulle Mafie con Gratteri a Lamezia Terme

RENZO ARBORE, 82 ANNI, “O SOLE” DEDICATO ALLE CANZONI DI NAPOLI

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Seconda puntata de ‘Ll’arte d’‘o sole’, il programma di Renzo Arbore (Foggia, 24 giugno 1937: lunedì 82 anni, auguri!) dedicato alla canzone napoletana. È un lungo racconto che comincia dal suo debutto con l’Orchestra Italiana nel 1991 al Montreux Jazz Festival, lì dove Quincy Jones lo definì «The new italian renaissance man» della musica. Tanti ospiti in studio (ore 21.15, su Rai 5).

È NATA IN SARDEGNA, NEL 1982 LA VITA SPERICOLATA DI VASCO

All’Arena di Cagliari, Fiera Internazionale della Sardegna, Vasco Rossi chiude il suo tour. Vasco su Instagram: «Oggi ho incontrato il figlio di Attilio Manca, il promoter che organizzò il mio primo concerto in Sardegna nel 1982, nel campo sportivo di Assemini. Proprio lì mi venne l’idea di scrivere ‘Voglio una vita spericolata’, ispirato da questa meravigliosa terra cruda e selvaggia, orgogliosa e fiera, di sassi, di sole e di vento. E tutto torna, ha conservato la fattura!»

IL FESTIVAL DEI LIBRI SULLE MAFIE CON GRATTERI, A LAMEZIA TERME

A Lamezia Terme ‘Trame’, il festival dei libri sulle mafie. Tra gli appuntamenti diieri ‘Calabria in giallo’ con Mimmo Gangemi e Daniela Rabia che dialogano con Filippo Veltri (Quotidiano del Sud), ‘Donne che alzano la testa’con Ester Rizzo, Marisa Manzini (magistrato), Maria Teresa Morano (Antiracket Calabria) e Gianluca Ferraris (Donna Moderna). ‘Intervista con le storie’, con Nicola Gratteri che parla con i giovani volontari di ‘Trame’.

PALERMO, DUE RICORDI DI SCIASCIA TRENT’ANNI DOPO LA SUA MORTE

A Palermo due incontri per ricordare Leonardo Sciascia a 30 anni dalla morte. Il primo nella chiesa di San Giacomo dei militari con lo scrittore Matteo Collura parlerà di Trent’anni senza Sciascia. Quando il Capitano Bellodi scese da cavallo (ore 19). Il secondo appuntamento a Villa Niscemi, con Collura che dialogherà con Mariella Spagnolo sul suo libro ‘Il maestro di Regalpetra’ (ore 20.15) 54

MAFFETTONE (MAI MARXISTA) DICE CHE È INGIUSTO RIMUOVERE MARX

Al circolo dei lettori di Torino il filosofo Sebastiano Maffettone (Napoli, 14 aprile 1948) ha presentato ‘Karl Marx nel XXI secolo’ (Luiss University Press). Presenti Maurizio Ferraris, anch’egli filosofo, e l’ideatore di ‘Slow Food’, Carlo Petrini. Il libro di Maffettone comincia così: Chi scrive non è mai stato marxista. Neppure per un giorno della vita. Non lo prendo come un merito, e nemmeno come una colpa.È soltanto un piccolo fatto, abbastanza inusuale tra i filosofi della mia generazione. La cosa però non è del tutto priva di significato visto che la maggior parte degli ex marxisti ha messo Marx nel dimenticatoio. Secondo me, un atteggiamento del genere è sbagliato, sia per gli ex marxisti, sia per coloro chenon lo sono stati, sia infine per tutti quelli che si occupano di filosofia e scienze sociali. Karl Marx è stato un grande pensatore, un classico sui generis. Leggerlo non è mai inutile”. Nadia Terranova ha scritto sul Foglio…: “Maffettone si definisce un filosofo politico liberal, “il che in italiano vuol dire all’incirca social democratico”, parte dall’ingiusto accantonamento di Marx dopo il 1990, scinde il personaggio dal pensatore, l’uomo dalla sua immagine, racconta gli anni giovanili e l’amicizia con Engels, privilegia un Marx paladino della giustizia distributiva in sfavore della teoria del valore-lavoro, ammettendo: “non esattamente quello che lui voleva”, ma riconoscendogli un posto di prim’ordine. È giusto, non è giusto? La mia visione è differente, ma questo piccolo libr osorprende per onestà intellettuale, per provenienza filosofica, per chiarezza espositiva e per il passo avanti che, inevitabilmente, costringe a fare”.