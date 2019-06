Ultime dall’editoria. Appello Slc, “Salvare poligrafici Giornale di Sicilia”

L’Slc Cgil Palermo esprime “profonda amarezza e preoccupazione per il dramma “che stanno vivendo i poligrafici del Giornale di Sicilia, in sciopero per cinque giorni dopo la decisione dell’azienda, la Ses società editrice della Gazzetta del Sud, di dichiarare 34 esuberi su 43 lavoratori. “Quando due anni fa – dice il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso – il 51 per cento delle quote del Giornale di Sicilia fu acquistata dalla Ses, noi dicemmo subito che una fusione tra due giornali, in un momento di crisi dell’editoria, poteva essere un’operazione bellissima ma anche molto pericolosa. Ci risposero che l’ottimizzazione delle risorse avrebbe comportato anche dei sacrifici ma che il progetto era il rilancio. Dicemmo di stare attenti, individuando il segnale negativo del centro stampa spostato da Palermo a Messina, la prima cosa che fecero. Poco tempo dopo scattò la solidarietà al 50 per cento”. “Oggi, dopo questo piano lacrime e sangue, possiamo ben dire che ci hanno raccontato un libro dei sogni. Dichiarare dall’oggi al domani 34 esuberi su 43 significa che la produzione di fatto è spostata a Messina e che la sede di Palermo viene ridimensionata, a un passo dalla chiusura. Chiediamo l’intervento immediato del sindaco e del presidente della Regione per esigere piani industriali veri”.