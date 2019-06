Autostrade, l’Autorità cambia le tariffe ai concessionari

L’Autorità dei Trasporti ha approvato la proposta di nuovi modelli tariffari per le concessioni autostradali. Con questa delibera (che dovrà essere ora approvata dal Governo) l’Art modifica pesantemente le attuali convenzioni che regolano il pedaggio dei singoli concessionari.

L’autorità lo fa, in base a una legge che vuole unificare i metodi di calcolo delle tariffe, che oggi sono decine. A suscitare polemica da parte dei concessionari è il fatto che la modifica alla tariffa (e alla convenzione) ha effetto retroattivo. In questo modo l’Autorità potrebbe cambiare in corso la remunerazione di investimenti privati già realizzati, come per esempio la Variante di Valico.

Ancora una volta – denunciano i concessionari – si interviene a modificare le regole in corso d’opera, con un’azione ritenuta incostituzionale e contraria ai principi di affidabilità di un Paese. La modifica rischia di bloccare investimenti in corso o programmati. Le concessionarie – con Aspi in prima fila – minacciano di reagire con durezza a tutela dei propri interessi.

Il Sole 24 Ore