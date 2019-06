Nuova partnership tra Italo e Ticketmaster

Nuova collaborazione per Italo e Ticketmaster! Da oggi tutti i viaggiatori Italo hanno la possibilità di acquistare biglietti per una selezione di grandi eventi live italiani a condizioni agevolate*.

Grazie alla partnership con Ticketmaster, società di ticketing leader mondiale nella vendita diretta di biglietti per eventi live, i passeggeri di Italo potranno godersi concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi e tanto altro inserendo semplicemente un codice loro dedicato.

Ticketmaster, operativa in Italia dal 2017, condivide con Italo l’obiettivo di guidare l’innovazione, garantendo ai propri clienti prodotti originali e sempre più user friendly. Tutto questo mirato ad un acquisto online in estrema sicurezza, semplice e a portata di click, senza dimenticare la volontà di assistere i fan a 360 gradi. Per questo motivo un partner come Italo risulta strategico, portando gli appassionati direttamente sul luogo dell’iniziativa!

Italo che da sempre mette il viaggiatore al centro della propria mission, con strategie sempre più customer oriented, si affida così alla solidità di un partner con un background internazionale: Ticketmaster Italia ha ottenuto in questi 2 anni già grandi successi promuovendo eventi di artisti internazionali quali Ed Sheeran, Jay Z, Eminem, Pearl Jam e tanti altri.

Un nuovo servizio per i tanti viaggiatori e fan che così avranno modo di viaggiare a bordo di Italo per raggiungere grandi eventi live italiani!

*Alcuni eventi potrebbero essere esclusi dalla promozione e venduti alla migliore tariffa disponibile