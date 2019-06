Settimana decisiva per la Roberto Cavalli. Tra le ipotesi da esaminare, c’è anche l’offerta di Renzo Rosso

Una settimana decisiva per il futuro di uno dei marchi più noti del made in Italy, da tempo in crisi. Si riunisce in questi giorni il consiglio di amministrazione di Clessidra, azionista di controllo della società, per esaminare le offerte arrivate. Venerdì sera la Roberto Cavalli aveva confermato che sono tre le offerte vincolanti arrivate allo studio Marchetti per l’acquisizione del 100% del capitale sociale dell’ azienda, Un’altra offerta vincolante riguarda l’acquisto di asset. Infine, vi è una manifestazione di interesse non vincolante.