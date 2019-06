TIM potenzia rete mobile a Cagliari Fiera per la due-giorni di Vasco Rossi

TIM potenzia la propria rete mobile a Cagliari per le due date del concerto di Vasco Rossi in programma negli spazi di Cagliari Fiera il 18 e 19 giugno. L’iniziativa ha l’obiettivo di soddisfare le richieste di maggiore connettività, in particolare traffico dati, legate al grande afflusso di persone che arriveranno nel polo Fieristico di Cagliari per assistere ai concerti.

TIM ha infatti installato nell’area due impianti di telefonia mobile temporanei supportati da collegamenti in fibra ottica con la centrale telefonica locale per fare fronte ai notevoli volumi di traffico che verranno generati nel corso dei due eventi.

Si tratta, nello specifico, di due strutture “carrate” normalmente utilizzate per situazioni di emergenza. Questi interventi, che si vanno a sommare alla copertura attuale già presente, consentono di ampliare in maniera significativa le potenzialità del servizio di telefonia mobile nell’area specifica e in maniera temporanea, in modo di consentire a coloro che partecipano all’evento un miglior accesso con i device mobili alla connessione internet, alla trasmissione dei dati ed alla comunicazione in fonia.

La presenza delle antenne mobili permette inoltre alle forze dell’ordine ed agli addetti alla sicurezza (dai VV.FF. alla Protezione Civile) una comunicazione più efficace in ogni momento della manifestazione, garantendo in questo modo la sicurezza e gli interventi in caso di emergenza.