Salvini annuncia la chiusura del Cara di Mineo

Entro metà luglio chiuderà il Cara di Mineo. Ad annunciarlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel centro attualmente ci sono 152 persone. Il primo giugno 2018, quando Matteo Salvini aveva giurato da ministro dell’Interno, gli immigrati presenti nella struttura erano 2.526. Il picco è stato registrato il 7 luglio 2014 con 4.173 ospiti.

“Dalle parole ai fatti – dice ancora Salvini. – Grazie ai porti chiusi abbiamo svuotato i grandi centri come Cona e Bagnoli in Veneto e Castelnuovo di Porto a Roma. Ora è il turno di Mineo: è una buona notizia per chi, per anni, ha vissuto in zona subendo criminalità e disagi. Un pensiero particolare ai familiari e agli amici di Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez, brutalmente uccisi nel 2015 da un delinquente immigrato che viveva nel Cara. Ai loro cari il nostro pensiero e il nostro abbraccio: non ci siamo dimenticati”.

Adnkronos