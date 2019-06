Mattarella a Fabriano per Forum Unesco

Visiterà pinacoteca per “Madonna di Benois” di Leonardo Da Vinci

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Fabriano per partecipare alla cerimonia di apertura della 13/a edizione del Forum delle città creative dell’Unesco. Attesi tra gli altri, il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli e il vice direttore dell’Unesco, Xing Qu. Successivamente all’apertura del Forum, in programma al Teatro ‘Gentile, il Capo dello Stato si recherà alla vicina Pinacoteca Civica per visitare l’esposizione della ‘Madonna di Benois’, dipinta da Leonardo da Vinci, prima di fare ritorno a Roma.

Ansa.it