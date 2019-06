Facebook, in autunno i nuovi Portal

Bosworth, in arrivo nuovi fattori di forma

In autunno Facebook allargherà la famiglia dei Portal, i dispositivi con schermo pensati per fare videochiamate. Lo ha preannunciato Andrew Bosworth, vicepresidente di Facebook responsabile per la realtà virtuale e aumentata, nel corso della Code Conference a Phoenix, in Arizona. “C’è molto altro che sveleremo in autunno, nuovi fattori di forma che presenteremo”, ha detto Bosworth. “Lo facciamo perché riteniamo che ci sia un’intera nuova generazione di hardware in uscita”, destinato alle case, e “vogliamo assicurarci che la connessione tra due persone sia in primo piano su questo hardware”.

Bosworth non ha svelato dettagli sui nuovi prodotti. Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, in arrivo potrebbe esserci un prodotto chiamato “Ripley“, e pensato come una videocamera collegabile al televisore, in modo da consentire di usare l’ampio schermo del salotto per le videochiamate.

Facebook ha lanciato Portal e Portal Plus sul mercato statunitense nel novembre scorso. Si tratta di due schermi da 10 e 15 pollici, dotati di microfono e videocamera, e pensati per fare videochiamate attraverso Messenger. I dispositivi possono essere usati anche per ascoltare musica, ad esempio attraverso Spotify, e per guardare video.

Ansa.it