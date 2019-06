Carne Montana, arriva il nuovo spot televisivo “Spazio alla qualità”

Montana, storico brand di carne in gelatina di Inalca (Gruppo Cremonini), torna in comunicazione con un nuovo spot televisivo e un nuovo sito web per valorizzare i plus di un prodotto tradizionale, che ha saputo rinnovarsi cogliendo al meglio le moderne tendenze del consumatore.

Lo spot racconta in un modo completamente nuovo e originale gli aspetti distintivi della carne Montana: oltre all’italianità (100% carne da allevamenti italiani) alla filiera corta e controllata e alla gelatina fatta con il suo brodo naturale di carne, Montana è oggi l’unica sul mercato con dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) in etichetta.

La dichiarazione calcola gli impatti ambientali dell’intera filiera produttiva, dall’allevamento al recupero e riciclo delle confezioni, con un percorso certificato da cui emerge l’impegno di Montana nel rispetto dell’ambiente, in linea con le richieste di un consumatore sempre più consapevole e responsabile.

Le scatoline Montana si presentano per la prima volta al pubblico sotto una veste nuova, come dei simpatici personaggi cartoon in grado di coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età, dai più grandi ai più piccini.

Ideato dall’agenzia Visionworks e prodotto dalla casa di produzione Al-One, con la regia di Daniele Persica, lo spot ci catapulta dentro lo scaffale di un supermercato, dove delle simpatiche scatoline interagiscono con un giovane e scrupoloso “responsabile della qualità”, in un divertente dialogo tra il mondo reale e il mondo fantastico dei cartoon, realizzati in animazione 3d.

Montana sposa così un nuovo filone di comunicazione dando vita ai suoi prodotti, che diventano i diretti testimonial dell’azienda e dei suoi valori.

Lo spot sarà visibile, per tutto il periodo estivo, sulle principali emittenti nazionali nei formati 30’’ e 15’’, oltre che sul sito www.montanafood.it e sui principali social Montana (Facebook, Youtube).