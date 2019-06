Crono Locman dedicato a salvezza mare

Azienda dell’isola d’Elba accanto a Marevivo con ricavi vendita

Nel corso di Pitti Uomo, Locman lancerà un nuovo orologio sportivo, subacqueo, performante, dedicato al mare, ambiente naturale dell’azienda dell’Isola d’Elba. Il nuovo crono è stato chiamato infatti Mare. In occasione del lancio, Locman ha stretto una partnership con l’associazione Marevivo, che da oltre trent’anni si batte a livello nazionale e internazionale per la difesa e la salvaguardia del mare. Nei prossimi anni Locman sarà al fianco di Marevivo in questa battaglia e devolverà all’associazione parte dei ricavi dalla vendita degli orologi Mare.Con una cassa ampia ed ergonomica, l’orologio trae ispirazione dal mondo degli sport acquatici. In continuità con la tradizione di Locman che dagli esordi vede l’azienda toscana impegnata nella ricerca su nuovi materiali, il nuovo crono è caratterizzato da una cassa in acciaio 316L, la stessa lega utilizzata in ambito chirurgico, quadrante in fibra di carbonio, nelle versioni con trattamento pvd golden rose o movimento automatico.

Ansa