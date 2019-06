Twitter cambia

“Le nostre regole esistono per verificare un sano utilizzo della piattaforma di Twitter e per garantire a tutti di poter partecipare liberamente alle conversazioni pubbliche. Nel corso del tempo, nonostante l’aggiunta di nuove regole e l’aggiornamento di quelle già esistenti, la comprensione di tali direttive si è rivelata difficile e poco chiara. Per questo motivo aggiorneremo ​le nostre regole con un linguaggio semplice e chiaro, con l’obiettivo di organizzarle in macro-categorie: ​sicurezza, privacy e autenticità”. Lo annuncia una nota del social network Twitter

“Inoltre, abbiamo aggiunto alcuni dettagli che riguardano altre politiche, quali integrità elettorali, manipolazione delle piattaforme e spam”, spiega la nota che annuncia le novità: “Abbiamo ridotto il numero di parole, da 2.500 a meno di 600. In 280 caratteri, ogni regola descrive precisamente e chiaramente che cosa non è permesso fare su Twitter”.

Non solo. “Nuove categorie, sicurezza, privacy e autenticità -spiega Twitter- sono sinonimo di organizzazione, ossia le nostre regole saranno suddivise tematicamente, in modo da rendere più veloce l’accesso alle informazioni necessarie”. Inoltre, il social dell’uccellino sta aggiornando “la pagina delle regole per avere più informazioni, inclusi gli esempi, istruzioni passo dopo passo su come riportare una violazione e i dettagli su cosa succede nel momento in cui si agisce in tal senso”.

Adnkronos