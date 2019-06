Le terme di Caramanico non devono morire

(di Tiziano Rapanà) Ma quanto tempo è passato? Almeno due anni. Me la ricordo bene quella giornata. Era un sabato anonimo funestato da un caldo boia. Mi trovavo in stazione ad attendere il treno che mi avrebbe riportato a casa. Con me, un vecchio conoscente. Era scocciato per il treno che tardava ad arrivare. Non ricordo bene la natura del ritardo, non so dirvi di preciso se fosse breve o lungo. Ma ricordo bene la rabbia dell’amico: “Ma guarda un po’ se pure questo sabato, il treno deve venire in ritardo!” Non gli davo torto, ma nemmeno ragione: “Non ti spazientire, dopotutto è un nonnulla. Non si tratta certo di un ritardo sensazionale, può capitare di attendere qualche minuto”. Eh sì, adesso ricordo bene: bisognava attendere un quartodora in più del dovuto. Nulla di clamoroso, no? Può succedere. Eppure lui era molto spazientito e non c’era verso di calmarlo. Ad un certo punto, mi fissa con sguardo accusatorio e mi dice: “E ma pure tu, invece di scrivere di stronzate di cinema, non potresti parlare di cose serie? Tipo del treno che sta arrivando in ritardo? Fai un bell’articolo e dici che sabato il treno alle 14 e 30 fa sempre ritardo…”

“Ma allora è la norma? Questo è grave!”

“In verità è il secondo sabato, le altre volte il treno è stato puntuale”. E ti pareva! Era la solita inutile esagerazione di Luigino. Chissà che fine ha fatto non lo vedo da anni e penso siano più di due. A distanza di anni, continua a colpirmi quella sua scarsa stima per il mio lavoro. Quel liquidare in “stronzate” le mie riflessioni sul cinema. Qualche anno fa, per il Decoder (il sito “cugino” della Mescolanza), curavo una rubrica di cinema dove suggerivo i film che passavano in tv. Non ebbe alcun successo. E molti, tra cui Luigino, pensavano che i miei articoli non potevano essere presi sul serio. Dovevo, secondo loro, scrivere di “cose più serie”. Come se la cultura fosse una futilità abominevole. Le cose negli anni, con le riflessioni sul mondo della tv, non sono poi cambiate. Gira che ti rigira la morale era sempre la stessa: Tiziano, devi parlare di cose più serie. Ma lasciatemi divertire, rispondo il più delle volte, citando volutamente Aldo Palazzeschi (che i miei simpatici accusatori ignorano). Fatemi vivere nel mondo della cultura, dell’arte, nel mondo delle cose che riguardano la sfera creativa dell’essere umano. La cronaca non fa per me. Anche se oggi vi parlero di un fatto di cronaca, che mi tocca emotivamente.

Ultimamente le cose a Caramanico Terme non vanno bene. Probabilmente non conoscete questa perla dell’Abruzzo. È un bellissimo comune della Val Pescara, che sta vivendo una forte crisi a causa della chiusura delle Terme. Ne ha dato notizia l’ottima testata online AbruzzoWeb. Il sito ha spiegato i motivi della chiusura al pubblico. La società che gestiva le terme è in liquidazione volontaria. E non ci sono ancora spiragli per una riapertura imminente. Il sito ha anche raccontato le ripercussioni che la chiusura ha apportato all’economia locale. La chiusura è stata funesta per “oltre 190 dipendenti direttamente impiegati ai quali si aggiungono tutti i lavoratori dell’indotto, costituito da 1100 posti letto alberghieri, altrettanti extra alberghieri, servizi di ristorazione, e i tanti operatori turistici e commerciali operanti e attivi sull’intero comprensorio”. Le Terme di Caramanico non devono morire. Il governo faccia qualcosa. Carmanico Terme è stato il centro nevralgico emozionale della mia infanzia. Le vacanze più belle le ho fatte lì. Le tristi sorti della mia Caramanico mi inquietano. Sono anni che non torno in Abruzzo e vorrei farlo quanto prima. Qualcuno intervenga, perché le terme sono l’epicentro dell’economia dei comuni della Val Pescara nonché un pilastro della sanità abruzzese. Io stesso posso testimoniare l’efficacia dei trattementi termali: le cure mi proteggevano da ogni tipo di malanno stagionale.

