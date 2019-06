Mondo TV, nuovo accordo licensing per Yoohoo con Grabo

Mondo TV comunica che Grabo S.r.l., società italiana leader nel proprio settore con sede a Ravenna, ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per il territorio di Italia e Russia per lo sfruttamento dei diritti di licensiang e merchandising della serie TV Yoohoo per la produzione di articoli della categoria cosiddetta “Helium Balloons”.

La licenza prevede lo sfruttamento del brand per due anni; l’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Grabo a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito.

“Continua lo sviluppo licensing della serie animata Yoohoo, coprodotta con Netflix ed attualmente in onda in oltre 100 paesi, sia in Italia che a livello internazionale”, ha dichiarato Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV Sp.A.

Teleborsa