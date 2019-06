Google Stadia in Italia a novembre

C’è una versione gratis e una a pagamento, 9,90 euro al mese

Google Stadia, il “Netflix” dei videogiochi annunciato qualche mese fa, debutterà in 14 Paesi, Italia compresa, il prossimo novembre. A darne l’annuncio è stata la stessa società durante lo “Stadia Connect” trasmesso in diretta su Youtube.

Il servizio, che fa dello streaming il suo punto di forza, sarà disponibile in una versione a pagamento (cosiddetta Pro) e una gratuita. La prima, ad un costo di 9,99 euro al mese, consentirà di godere delle tecnologie più recenti, come il 4K, HDR a 60 fotogrammi al secondo, ed avere a disposizione una libreria di giochi gratuiti. La seconda, chiamata “Stadia Base”, arriverà solo il prossimo anno, non richiederà l’abbonamento ma non consentirà di avere i giochi gratuiti.

Inoltre, durante la diretta, è stata annunciata la Founder’s Edition di Stadia, ad un prezzo 129,99 euro (disponibile in pre-order già da oggi), che comprende tre mesi di abbonamento Pro gratuito, un controller in edizione limitata (il night blue) e il ChromeCast Ultra, l’adattatore che consente di utilizzare lo schermo della tv come una vera e propria console. Google Stadia non richiede infatti hardware o sistemi operativi, ma utilizza lo streaming internet per mettere a disposizioni i propri videogiochi.

Sarà dunque possibile divertirsi o rilassarsi anche sulla tv o sullo smartphone (al momento solo Google Pixel 3 and 3a, ma preso anche su Android e iOS), ma anche su Tablet o computer attraverso semplicemente una connessione internet. Il minimo richiesto da Stadia è 10 Mb/s, mentre per godere del 4K sarà necessario disporre di una connessione di 35 Mb/s. Tra i videogiochi compatibili sono stati annunciati blockbuster del calibro di Doom, Football Manager e Assassin’s Creed.

