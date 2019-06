La rete mobile di TIM premiata da Opensignal Awards

L’ultimo report “Mobile Network Experience” di Opensignal premia la rete mobile di TIM per velocità in download e upload, qualità streaming video su mobile e la latenza. On air da oggi la campagna stampa accompagnata dal claim “Non tutte le reti sono uguali”

Opensignal, lo standard globale indipendente per la misurazione della user experience delle reti mobili ha premiato TIM nel suo ultimo report1 con quattro dei cinque premi nazionali tra i quali il prestigioso “Download Speed ​​Experience” (velocità in download), oltre alla “Video Experience” (qualità streaming video), “Upload Speed Experience” (velocità in Upload) e la “Latency Experience”. Opensignal, lo standard globale indipendente per la misurazione delladelle reti mobili ha premiato TIM nel suo ultimo reportcon quattro dei cinque premi nazionali tra i quali il prestigioso “Download Speed​​Experience” (velocità in download), oltre alla “Video Experience” (qualità streaming video), “Upload Speed Experience” (velocità in Upload) e la “Latency Experience”.

Basata su un’analisi indipendente delle misurazioni raccolte da gennaio a marzo 2019, la ricerca ha analizzato lauser experience della rete mobile dei principali operatori in Italia.

Per festeggiare questo importante risultato TIM ha realizzato una campagna stampa, on air da oggi, con il claim “Non tutte le reti sono uguali” ideata da Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM. Si tratta di un ulteriore riconoscimento che conferma ancora una volta l’impegno di TIM per offrire agli italiani velocità di connessione elevate insieme ad una customer experience d’eccellenza.