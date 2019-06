Trump: il clima cambia ma in entrambe le direzioni

«Credo che ci sia un cambiamento nel meteo, e credo che stia cambiando in entrambe le direzioni». Così Donald Trump esprime la sua valutazione sul tema del cambiamento climatico, al termine di un incontro con il principe Carlo, paladino della lotta al climate change.

Secondo il presidente americano, insomma, la Terra non sta diventando più calda, come sostengono ormai tutti i climatologi, ma la temperatura muta in un senso e nell’altro. Tesi curiosa visto che tutte le statistiche più autorevoli – comprese quelle della Nasa – riscontrano un aumento medio della temperatura del Pianeta di un grado centigrado rispetto ai livelli pre-industriali. E tesi che confonde il meteo, la cui variabilità si misura su periodi brevi, con il clima, che ha una scala temporale ben diversa, nell’ordine di decenni.

Al termine del colloquio con il principe Carlo, durato oltre un’ora, Trump ha dichiarato: «Il principae vuole assicurarsi che le generazioni future abbiano un clima buono e non un disastro – e io sono d’accordo. Ho citato un paio di cose: Ho detto che gli Stati Uniti in questo momento ha tra i climi più puliti del mondo, e sta addirittura migliorando».

Quando gli è stato chiesto se credeva nel cambiamento climatico, Trump ha risposto così: «Credo che ci sia un cambiamento del meteo e penso che cambi in entrambi i sensi. Non dimentichiamo che un tempo si chiamava riscaldamento globale, ma non funzionava, poi cambiamento climatico e ora meteo estremo, un’espressione che coglie nel segno».

