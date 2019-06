Italia paese che invecchia: fra 25 anni uno su tre over 65

Nel 2040 ci saranno 18,8 milioni di cittadini over 65, cinque milioni in più rispetto a oggi. La popolazione in età da lavoro si ridurrà di 5 milioni nonostante i flussi migratori. Il trend riguarda tutta l’Europa: tra 25 anni nell’Unione europea il 28% sarà over 65. Il declino demografico è in atto: servirebbero politiche di sostegno alla natalità. Tre le vie indicate da uno studio di Bankitalia: allungare la vita lavorativa, aumentare l’occupazione femminile e i livelli di istruzione.

