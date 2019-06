Il mondo cambia pelle? XXIII Rapporto sull’economia globale e l’Italia

1. Un quadro generale

L’economia globale sta rallentando. Le cause non sono solo economiche. La globalizzazione degli ultimi decenni ha prodotto molto, distribuendo male i suoi risultati. Nell’economia, si sono polarizzate le posizioni economiche dei ceti sociali, con pochi dotati di redditi molto ampi e molti limitati a redditi bassi con potere d’acquisto stagnante o in diminuzione e con la conseguente contrazione del ceto medio. Nelle industrie, si sono aperte differenze tra poche imprese sempre più grandi cui la globalizzazione ha offerto non solo ampi mercati ma anche mezzi per ridurre o scampare il carico fiscale e molte imprese più tradizionali. Nella politica, i partiti e le élite tradizionali sono stati messi sotto scacco dai “populismi”. Nelle politiche commerciali, Donald Trump ha dato attuazione a un programma protezionistico, formalmente in difesa dell’America e del suo lavoro, che, pur non toccando i movimenti di capitale, è andato a sostituire con accordi bilaterali il precedente modello basato sugli accordi multilaterali. È come se gli effetti collaterali della globalizzazione, mai a sufficienza controllati dai governi, si fossero palesati, cumulandosi, negli ultimi anni e, nel 2018, avessero avuto un’accelerazione notevole, con significative “frane” nella politica tradizionale, colpevole di non aver visto i problemi che stavano emergendo e di non aver reso sostenibile il modello di capitalismo che li determinava.

2. Gli Stati Uniti

Formalmente protagonista della scena mondiale, l’economia americana ha tuttavia preso a scricchiolare. La ripresa, una delle più lunghe della storia della congiuntura americana, è anche quella meno intensa, ossia con la minima crescita media annua del Pil. Crescendo a due cifre, l’economia digitale distrugge molti posti di lavoro nei settori in cui è presente, come sta accadendo da anni nella distribuzione. Inoltre, la ripresa americana non ha fatto tornare gli investimenti reali (in proporzione al Pil) ai livelli pre-crisi. L’enorme quantità di dollari creati dalla Banca Centrale ha alleviato il peso dei debiti a famiglie e imprese, ma ha favorito più gli investimenti finanziari che quelli reali. Senza questi ultimi, anche la corsa di Wall Street, di gran lunga la migliore Borsa dopo il 2009, si è arrestata, sia per l’elevato livello raggiunto dai suoi corsi, sia perché negli ultimi due anni i profitti lordi sono stati stazionari e quelli netti sono saliti solo per effetto della manovra fiscale espansiva di Donald Trump. Quest’ultima mira a riportare le fabbriche americane negli Stati Uniti, ma mentre l’”effetto-reshoring” non si è ancora avverato, il bilancio federale si è già vistosamente deteriorato, con il debito pubblico ormai oltre il 105 per cento del Pil. Pur accomodante, è stata la Fed di J.Powell nel 2018 a far partire l’ultimo atto della ripresa, con tre aumenti dei tassi di interesse nel corso dell’anno e con l’obiettivo di normalizzare il livello dei tassi prima della prossima recessione. Per quanto formalmente gli indicatori congiunturali non ne predicano l’arrivo, i mercati finanziari la temono, perché giungerebbe su un’economia complessivamente più indebitata, con 38 milioni di percettori di sussidi alimentari. Non mancano, per fortuna, i primi esempi di volontà dei manager di aumentare i salari effettivi sopra i livelli di sussistenza, ma intanto anche negli Stati Uniti nascono nei partiti ufficiali i movimenti favorevoli all’introduzione del reddito universale di base.

3. L’”annus horribilis” dell’Europa

Mentre gli Stati Uniti cercano di ristabilire un primato economico nel mondo, faticando però non poco nell’equilibrio interno del loro sistema, l’Europa ha attraversato nel 2018 un anno orribile, che potrebbe non essere il peggiore se le attuali tendenze continuano. Le proteste in Francia, la difficile negoziazione di una Brexit che non presenta scenari favorevoli in qualsiasi caso essa si risolva, la crisi dei migranti e la continua demonizzazione delle politiche di Bruxelles da parte dei crescenti populismi fanno da sfondo a un’economia dalle prestazioni non esaltanti, largamente affetta dagli squilibri interni della domanda dovuti ai record commerciali tedeschi, con una produttività che cresce meno rapidamente del passato perché l’Europa non riesce a trasformare in innovazioni e imprese commerciali la propria produzione scientifica, di quantità e qualità paragonabile a quella americana. Inoltre, con la bassa crescita l’unico modo di tenere sotto controllo i bilanci pubblici è l’austerità, che, quasi ovunque, ha prodotto o produce carenze delle infrastrutture e tagli o sofferenze allo Stato sociale. La vulnerabilità dell’Europa ha due ulteriori dimensioni, meno conosciute: la prima è il sistema bancario, che sotto la redditività modesta potrebbe celare non tanto la inadeguatezza patrimoniale, messa a posto dopo la crisi dei NPL, quanto la debolezza e la lentezza delle banche a rispondere alle sfide del cambiamento tecnologico, che stanno rendendo rapidamente obsoleto il tradizionale modo di esercitare l’attività bancaria, rispetto alle più agili fintech e all’interesse, ormai non più celato, dei colossi di Internet di avere una fetta del lucroso mercato dei servizi finanziari. La seconda vulnerabilità, tra le più gravi, è la demografia europea, sintetizzabile nell’elevato e crescente quoziente di dipendenza della popolazione anziana rispetto alla proporzione ridotta di lavoratori e lavoratrici. Per un continente che ha fatto dello Stato sociale una delle sue caratteristiche identitarie, l’invecchiamento della popolazione comporta aggiustamenti e riforme strutturali non facili da comunicare, meno ancora da digerire, come dimostra la diffusione quasi uniforme dei diversi movimenti di protesta, sotto l’influsso dei quali gli elettori si accingeranno, nel 2019, ad eleggere il nuovo Parlamento europeo. Anche i mercati del lavoro palesano dati e trend in più o meno apparente incongruenza. Nei paesi OCSE il tasso medio di occupazione, (ossia il rapporto tra gli occupati e la popolazione nella classe di età 20-64 anni), si è attestato nel 2017 al 72,1 per cento, due punti in più rispetto al 2006, mentre in Italia risulta stabile al 62,3 per cento. Più contradditori appaiono i dati relativi al tasso di disoccupazione, in moderato calo a livello OCSE dal 6,3 al 5,9 per cento, che segnalano in Europa una forte divergenza tra i paesi del blocco continentale a trazione tedesca e i paesi affacciati sul Mediterraneo. La solo apparente contraddizione tra tassi di occupazione stabili o in crescita e tassi di disoccupazione che non seguono la stessa tendenza positiva – una condizione che accomuna all’Italia altri paesi come la Spagna, la Grecia, il Portogallo e, meno scontati, la Francia, alcuni paesi scandinavi, l’Irlanda – è da ricondurre al fatto che quote consistenti di inattivi disponibili a lavorare (quindi non computati come disoccupati) stanno tentando di rientrare nel mercato. Questa incoerenza spiega perché molti osservatori internazionali (oltre all’OCSE e all’ILO, anche la BCE) abbiano iniziato ad utilizzare indicatori complementari in grado di rappresentare il reale stato delle cose.

4. Il lavoro

Il tasso di sottoutilizzazione del lavoro, che somma alle persone disoccupate anche quelle inattive e gli occupati part-time “involontari” (ossia quelli disponibili ad aumentare l’orario di lavoro), si è attestato nei paesi OCSE al 28,1 per cento (+1,3 per cento rispetto al 2008): ciò significa che la quota di persone sottoutilizzate rappresenta quasi un terzo della popolazione in età da lavoro (in Italia sono il 43,9 per cento). Lo status che ha maggiormente concorso alla crescita del tasso di sottoutilizzazione è la diffusione del lavoro part-time involontario. La quota di occupati dipendenti che si trovano in questa condizione è aumentata nei paesi OCSE di almeno un terzo, dal 3,2 per cento del 2006 al 4,3 per cento del 2016.

Le ragioni del maggior ricorso del lavoro a tempo parziale sono molteplici: la persistente debolezza della domanda, l’aumento della partecipazione femminile alle forze di lavoro (che, in assenza di politiche e servizi a supporto della conciliazione, può determinare un ricorso forzoso all’orario ridotto), la contrazione dell’occupazione nei settori industriali (in cui è più frequente il ricorso al tempo pieno), e l’espansione dei servizi (ad esempio il turismo e i servizi personali, in cui la flessibilità di orario è molto diffusa). Un altro fattore meno esplorato dal lato della domanda, che in futuro potrebbe acquisire maggiore importanza, è connesso all’accresciuta capacità delle imprese di organizzare, quantificare e monitorare la prestazione lavorativa. La diffusione delle tecnologie digitali – dai software gestionali alla workforce analytics – stanno spingendo le aziende ad abbandonare la logica “forfetaria” dell’orario di lavoro full-time e a richiedere una prestazione più “precisa”. Per questo motivo, la riduzione di questo status occupazionale appare improbabile anche in un quadro di relativa ripresa economica e, al contrario, non è azzardato immaginare che l’impiego a tempo parziale potrebbe costituire il “newnormal” del mercato del lavoro del futuro.

Per quanto riguarda le retribuzioni, l’analisi di lungo termine segnala, nonostante la ripresa, un evidente declino della velocità di crescita tra il periodo precedente alla crisi (2000-2007) e quello successivo (2013-2017). Nei paesi OCSE la crescita media annua dei salari reali (ossia tenendo conto dell’aumento dei prezzi) è calata di circa un punto percentuale, dal 2,2 per cento del 2000-2007 all’1,2 per cento del 2013-2017. Germania e Polonia sono quasi gli unici paesi in cui si è rilevato un miglioramento significativo. Le retribuzioni sono cresciute meno in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia e in Italia (dallo 0,6 allo 0,2 per cento). La Grecia è l’unico paese in cui tra 2013 e 2017 si è registrata una riduzione reale dei salari.

Questa dinamica non positiva delle retribuzioni è da ricondurre in primo luogo alla pressione dell’offerta di lavoro, che continua ad essere intensa, come si è visto, per l’elevato livello di sottoutilizzazione del lavoro. Una seconda risposta risiede nell’aumento molto contenuto dell’inflazione che, in particolare in Europa, ha smorzato la tensione negoziale all’adeguamento degli stipendi. Una terza risposta deriva dal mismatch, ossia dalla non corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro determinato anche dalle nuove tecnologie, che impedisce a molte persone di ottenere posizioni “digitali” caratterizzate da migliori dinamiche salariali. Una quarta risposta coincide con il rallentamento della crescita della produttività del lavoro, che nei paesi OCSE è passata da una media annuale del 2,3 per cento nel periodo pre-crisi a una media del 1,2 per cento negli ultimi cinque anni. L’indebolimento della produttività del lavoro è, salvo poche eccezioni (Canada, Irlanda) un fenomeno diffuso. Negli Stati Uniti è passata dal 2 per cento del 2000-2007 allo 0,6 per cento del 2013-2017, nel Regno Unito dall’1,8 al allo 0,8 per cento, in Francia dall’1,2 allo 0,9 per cento. E’ Interessante osservare che, per una volta, il dato tedesco non appare in controtendenza, vista la moderata contrazione di 0,4 punti (dall’1,5 all’1,1 per cento), un dato a cui si allineano tutti i follower , ossia i paesi economicamente più legati alla Germania.. L’Italia appare invece stabile nella sua quasi-assenza di crescita della produttività del lavoro che mediamente resta pari a un decimo di punto su base annua. Tra le cause che potrebbero spiegare questa tendenza, i principali osservatori hanno prestato particolare attenzione alle dinamiche della produttività per tipologia di impresa, osservando come la crescita della produttività del lavoro si registri principalmente nelle imprese di medio-grandi dimensioni più innovative e tecnologicamente avanzate. Un’altra ipotesi meno esplorata, almeno in Europa, si concentra sul rapporto tra tecnologia e lavoro e sulla capacità della prima di indurre un aumento della produttività del secondo. Una ricerca della Federal Reserve ha segnalato un significativo aumento del rapporto tra il capital deepening e l’aumento della produttività del lavoro, passato da circa un terzo della crescita totale nel periodo 1975-1994 ai due terzi del periodo 2010 e il 2014. Questi dati segnalano come negli Stati Uniti, per assicurare una crescita della produttività del lavoro tendenzialmente in calo, sia stato necessario un apporto in termini di investimenti in tecnologia hardware, software e organizzativa, molto più ampio.

5. Il quadro della politica estera

Il 2018 potrebbe passare alla storia come l’anno dei vertici politici al massimo livello. Soprattutto per gli Stati Uniti: uno strumento, secondo il loro presidente Donald Trump – che li predilige, meglio se in forma bilaterale, per far valere più facilmente il suo strapotere geo-politico ed economico-commerciale nel negoziato diretto –, con cui cercare di rilanciare la leadership globale di Washington all’insegna dell’obiettivo Make America great again. Da questa serie d’incontri l’America non è però uscita molto bene, confermando il sospetto, tra amici e rivali, che il suo predominio globale sia in declino. Del resto, se Trump vuol rifare grande l’America, significa che non la ritiene più tale. Ma l’approccio aggressivo scelto per conseguire questo fine non appare il più opportuno. Anche perché nel mirino statunitense, paradossalmente, sono finiti più gli alleati che i potenziali nemici. Nato e Unione Europea, in particolare, sono state giudicate obsolete e ostili agli interessi americani, accusa che ha ulteriormente indebolito tali organizzazioni. L’intera struttura della democrazia liberale – promossa dagli Stati Uniti dopo la II Guerra Mondiale come il loro più efficace strumento di “soft power”, grazie alle istituzioni internazionali connesse, in genere emanazione dell’Onu – è oggetto di continue erosioni sostanziali, anche se il numero di Paesi retti da democrazie è più che triplicato, da 35 nei primi anni Settanta agli oltre 105 attuali. È però curioso che gli attacchi più insidiosi al sistema di valori occidentali non giungano tanto dalle cosiddette “democrature” (democrazie dai tratti autoritari, come la Russia o la Turchia) o da stati retti da autentici sistemi dispotici (come la Cina), quanto proprio dal Paese-campione. Trump è divenuto il dichiarato modello di tanti despoti di successo (benché in genere votati in elezioni formalmente democratiche), piccoli e grandi come il filippino Rodrigo Duterte, il magiaro Viktor Orbán, i polacchi Jaroslaw Kaczynski e Andrzej Duda, l’egiziano al Sisi, il brasiliano Jair Bolsonaro. Il resto del mondo che si riconosce ancora nei valori di democrazia liberale attende con ansia che gli Stati Uniti recuperino il concetto di multipolarità e di cooperazione con gli enti specializzati preposti a governare la situazione internazionale, politica ed economica. Prendendo finalmente atto che il sistema non si regge più mediante diktat elaborati a Washington secondo convenienza (sanzioni economiche, tagli di fondi all’ONU, denunce unilaterali di trattati). Se il “sogno imperiale” di Trump è destinato a restare tale e la concezione multipolare delle relazioni mondiali a riguadagnare, suo malgrado, sempre più importanza, è chiaro che Washington dovrà circondarsi di alleati fedeli e convinti e non più di vassalli politici passivi dal consenso automatico o di mercanti interessati soltanto ai suoi prodotti, armi in testa. Sarà grazie a essi che potrà spostare gli equilibri globali a proprio favore. Ma dovrà anche identificare bene i suoi nemici, veri o potenziali, per evitare di contrastare quelli sbagliati. Lo scenario di fondo sembra dominato da un confronto “tripolare” con Cina e Russia (ritenuti gli avversari più pericolosi), la cui alleanza in via di consolidamento da un ventennio è però indebolita dalla posizione sempre più subordinata che Mosca va assumendo rispetto a Pechino e dalla consapevolezza che, a lungo termine, la Siberia, ricca di materie prime ma quasi priva di popolazione, potrebbe essere “divorata”, prima economicamente e poi politicamente, dalla Cina. Invece di favorire l’emergere delle contraddizioni tra i due Paesi, cercando di portare la Russia al suo fianco – così come cercò di fare all’inizio di questo secolo -, l’America di Trump (che pure sulla carta non disdegnerebbe un rapporto migliore con Mosca) sembra ossessionata dall’idea di schiacciare il rinascente nazionalismo russo. Il clima di nuova “Guerra Fredda” che si è instaurato nel mondo favorisce così il rafforzamento di una coalizione che, per quanto innaturale, potrebbe presto sfidare su un piano paritario i residui sogni di “potenza unilaterale” di Washington.

6. L’Italia

In questo contesto globale ed europeo, l’Italia ha attraversato il 2018 all’insegna del rallentamento. A questo hanno concorso cause internazionali, legate al peggioramento del commercio internazionale dovuto ai protezionismi, ma non solo. In realtà, la ripresa italiana non è stata completa, perché è iniziata dopo il 2012, perché non ha interessato tutti i settori (per esempio l’edilizia è ancora un convalescente debole) e perché non ha potuto essere affiancata da un’espansione fiscale significativa, come è accaduto a tutti i paesi nel 2009-2010. Oltre a ciò, se si cercano le cause della ripresa incompiuta, si possono citare due argomenti: il primo è l’insufficiente investimento, sia lordo che netto (quest’ultimo negativo) in rapporto al Pil, e il secondo è l’allargamento del divario tra nord e sud. La inappetenza per gli investimenti ha matrici multiple, che vanno dal ritardo con cui si programmano e realizzano le opere pubbliche, il cui stato di manutenzione offre ormai evidenze chiare in dolorosi e frequenti casi di cronaca, alla ristrutturazione del sistema produttivo, alla difficoltà di attrarre investimenti internazionali sul territorio italiano per ragioni non economiche ma per lo più sistemiche, dunque difficili da risolvere. Il Rapporto di quest’anno anticipa i risultati di una ricerca sulla libertà economica nelle regioni italiane, realizzata con una metodologia paragonabile a quella del Fraser Institute per gli Stati del mondo. La ricerca evidenzia come anche in questo campo (libertà, legalità, competitività) il divario Nord-Sud sia in quasi tutti gli indicatori di tipo economico-sociale, portandosi a livelli estremamente elevati. Le dimensioni qualitative dello sviluppo, se a lungo trascurate, producono effetti reali, che vanno dall’emigrazione dei ceti produttivi all’aumento della domanda di sussidi e benefici pubblici: due tendenze che sono state ben visibili nel Mezzogiorno italiano nel 2018.

Per concludere il quadro italiano, la situazione di finanza pubblica con bassa crescita del Pil è decisamente delicata. La manovra finanziaria del 2019 ha puntato su una deviazione controllata dal percorso di rientro nei parametri del patto di stabilità per sostenere i consumi, in particolare dei meno abbienti. Se il principio può essere condivisibile (rispetto alla media europea, il rischio di povertà in Italia non è sceso nella ripresa quanto negli altri Paesi), la modalità di realizzazione lascia più di un dubbio, sia per la volontà di istituire uno strumento nuovo, da realizzare daccapo (il reddito di cittadinanza), con caratteristiche simili al reddito di inclusione, che sostituisce e che aveva il pregio di essere esistente, dal punto di vista amministrativo e, quindi, attuativo, ed anche idoneo ad essere potenziato. In secondo luogo, la manovra avrebbe potuto ed avrebbe dovuto concentrarsi sugli investimenti, e in particolare sugli investimenti infrastrutturali, sia per il ritardo che l’Italia ha, sia per il potere di questi di propagarsi nel resto dell’economia. Con bassi investimenti infrastrutturali, non si rimedia, neppure in parte, alla crisi degli investimenti che sta limitando la crescita del Pil e continuerà a limitarla nel 2019. Alla fine del 2019, se i conti non torneranno, è possibile che le imposte indirette (l’Iva) debbano essere obbligatoriamente aumentate. Se e quando accadrà, ciò avverrà nel solito contesto fiscale italiano, caratterizzato da un’alta pressione fiscale media, malamente distribuita a causa della rilevante evasione. La manovra aumenta le fiscal expenditure, ossia il costo fiscale delle agevolazioni ad hoc, e cerca di scontare le evasioni del passato senza porsi il problema strutturale di come migliorare efficienza e giustizia del sistema tributario in prospettiva. Nell’era di Internet e degli intermediari finanziari informatizzati, si potrebbe migliorare il sistema tributario con due mosse: la riduzione del contante (realizzabile anche incentivando l’uso del denaro elettronico) e la sostituzione delle imposte sui redditi con imposte sui cash flow, più tempestive e sicure, probabilmente più capaci di raccogliere il gettito e dare fiato, in prospettiva, a un fisco più equo e, finalmente, anche moderatamente più leggero, per tutti.

7. Conclusioni

Tutto ciò può dare al lettore un senso di vertigine per il venir meno di punti di riferimento fissi, di ideologie e religioni fortemente condivise. Come se ne esce? L’unica soluzione che sta davvero prendendo corpo è rappresentata dalla sostenibilità. La sostenibilità rappresenta una «chiave di lettura» sempre più largamente condivisa che si estende dal livello personale al livello planetario. .E diventa un «sostituto delle ideologie» nella faticosa ricerca di un sistema di dialogo del futuro. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Come dice un proverbio degli indiani d’America che abbiamo scelto come epigrafe delle conclusioni: Noi non ereditiamo la Terra, la prendiamo a prestito dai nostri figli. Il concetto di sostenibilità implica, tra l’altro, solidarietà tra generazioni (sistemi pensionistici sostenibili); solidarietà all’interno delle generazioni, con redditi e salari minimi tesi a ridurre, mediante meccanismi di redistribuzione, i divari di reddito e di consumi superiori a livelli comunemente ritenuti inaccettabili. Dalla sostenibilità passiva (limitazione o annullamento dell’inquinamento e altri danni ambientali) si sta passando alla sostenibilità attiva (ricostituzione di un ambiente sostenibile) anche con meccanismi di economia circolare. Questa appare l’unica risposta valida alla confusione presente.