Non so fare il cruciverba: sono un cretino

(di Tiziano Rapanà) Ma vi sembra normale che uno mi debba rompere le scatole alle otto di mattina, parlandomi al cellulare dell’ultimo articolo di Saviano uscito su Repubblica? “È un interessante pezzo sui migranti”, assicura.

“Immagino sia il solito refrain”, seccato gli rispondo, “prima la camorra adesso i migranti. Mi piacerebbe leggere un suo commento sull’opera di Platone. Per carità, Saviano si interessa a temi importanti e merita rispetto, tuttavia dice sempre le stesse cose. Saviano è prevedibile”. La rottura di palle odierna è invece imprevedibile e stona parecchio con la routine mattutina che mi sono costruito nelle ultime settimane. Già ho un braccio fuori uso, adesso arriva pure lo scocciatore via telefono. Ma una cosa del genere me la dovevo aspettare, ogni volta chiama per una fesseria e per raccontarmi di come gli vanno le male le cose al lavoro, con la fidanzata brutta (e lui che lo dice, mica io, e poi se è brutta perché se la tiene? Non lo capisco) e altri fastidi giornalieri. Io sono qui, al bar sotto casa, seduto al tavolino in attesa che un cameriere prenda la mia ordinazione. Qualche minuto fa ero felice, sfogliavo un quotidiano, scribacchiavo delle cose al cellulare, riempivo di piccole cose la felice consuetudine della vita che si vive. Purtroppo devo subire la telefonata, che ringraziando il cielo accolgo con un’agape francescana. Non potete vedere la mia espressione ma se l’avesse vista, l’avreste definita serafica. O quantomeno paziente. Mi parla al telefono di fesserie, nel frattempo ordino un latte macchiato. È una piccola trasgressione, sono a dieta, e non tocco un dolcetto da mesi. Pertanto il latte macchiato, per giunta amaro, non lo berrò con il senso di colpa. Al massimo lo sorseggerò con dispiacere, se la telefonata si protrarrà a lungo.

“Non capisco perché ti comporti così, oggi sei particolarmente antipatico e supponente. O meglio, più del solito”, insiste a rompere lui.

“Guarda che hai chiamato tu alle 8 del mattino, per parlarmi di fesserie. Ti confesso che all’inizio, appena ho visto la tua chiamata mi sono inizialmente preoccupato. Mi sono detto: sarà successo qualcosa? E invece no, le tue solite fesserie”.

“Grazie, bell’amico”.

Non siamo amici e vorrei dirglielo, ma mi pare una scostumatezza: “Tu chiama ad orari più accettabili e comunque per chiudere il discorso, altrimenti qui mi si fredda il latte macchiato, ti saluto con una riflessione. Tu mi hai fatto tutti questi nomi”, non si è limitato solo a parlarmi dell’articolo di Saviano ma mi ha raccontato le gesta artistiche e culturali di figure a me ignote, sono professori, giornalisti e personalità varie a livello locale che lui definisce interessanti intellettuali, “io non so se sono intellettuali, non ho mai letto nulla di loro. E non mi interessa farlo. Comunque ieri ho capito una cosa, io non sono e non sarò mai un intellettuale.”.

“E perché mai?”

“Non so fare il cruciverba. Ieri ho acquistato un giornale di giochi enigmistici, mi sono bloccato sui quesiti di ogni tipo, non sono riuscito a completare il sudoku, non ho saputo fare buona parte delle parole incrociate. Mi sono sentito inadeguato, oltre che mortificato e cretino”.

Non credo l’abbia presa bene, alla fine ho abbandonato la calma per abbracciare l’altezzosità, ma lui ha scocciato e gli ho giustamente reso pan per focaccia. Vi saluto, debbo bere il mio latte macchiato che mi consola dalla rottura appena patita e dall’afflizione che si appropinqua al centro della mia mente, tutte le volte che penso al maledetto cruciverba.

tiziano.rp@gmail.com