Wind Tre e il futuro sostenibile delle città

Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha promosso, in qualità di tutor, l'evento 'Innovazione e Mobilità dei cittadini per lo Sviluppo Urbano Sostenibile', organizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si è tenuto oggi a Roma in piazza del Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca. Il convegno si è focalizzato sul tema della mobilità urbana sostenibile e sulla rivoluzione digitale per favorire il confronto e la condivisione di best practice sui temi dell'Agenda 2030.

Esperti di settore, giornalisti, manager e istituzioni si sono confrontati sulla necessità di nuove competenze e professionalità, oltre che sull’esigenza di infrastrutture digitali in grado di sostenere il lancio di nuovi servizi.

Per Massimo Angelini, Direttore Public Affairs, Internal & External Communication di Wind Tre: “i servizi digitali saranno i protagonisti nello sviluppo delle smart cities, nelle quali le Telco giocheranno un ruolo cruciale per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Globale. Le città saranno realmente sostenibili – continua Angelini – solo se avranno la capacità di mettere al centro le esigenze dei cittadini. Tecnologia 5G ed ecosistema digitale sono già il motore di questo straordinario processo”.

Nel corso del convegno organizzato da Wind Tre è stato presentato anche il rapporto ‘Città 5G, Città Sostenibili’, realizzato con il contributo tecnico-scientifico di ‘The European House – Ambrosetti’. Questo secondo report fa parte del progetto “L’innovazione digitale per gli SDGs”, un percorso costruito in modo ‘partecipato’ per definire, insieme agli stakeholder, il contributo dell’innovazione digitale necessario a centrare gli obiettivi previsti nell’Agenda 2030.

Quest’anno il ‘fil rouge’ dell’intero progetto è legato al ‘futuro delle città’ e al modo in cui le soluzioni smart possano influire sulla sostenibilità, sulla competitività e sulla qualità della vita delle smart cities, nelle quali la tecnologia 5G avrà un ruolo centrale.

Durante l’evento, è stato possibile vedere un filmato in ‘Virtual Reality’ sull’integrazione delle reti di Wind e di 3 e sullo sviluppo dei nuovi servizi 5G, grazie ai visori “Gear VR 3D” presenti all’interno di uno smart corner dedicato.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, giunto alla sua terza edizione, è tra le più importanti iniziative italiane per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni, istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.