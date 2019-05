Tav, Fedriga: “Voto in Piemonte è stato chiaro, serve al Paese”

“Il voto in Piemonte e il risultato a livello nazionale penso abbiano fatto capire chiaramente le indicazioni dei cittadini: le infrastrutture servono per far crescere il Paese”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro oggi a Trieste rispondendo a chi gli chiedeva se il risultato delle elezioni potesse o meno cambiare l’agenda del governo e gli equilibri interni, in particolare in merito alla realizzazione della Tav.

“E’ chiaro – ha aggiunto Fedriga – che i cittadini hanno voluto premiare tutte quelle istanze portate avanti dalla Lega, penso alla questione infrastrutture, alle tasse, alla sicurezza alla famiglia. Su questo il governo deve prenderne atto e capire che c’è stata una indicazione anche rispetto alla strada che questo esecutivo deve prendere”.

Tornando alla Torino-Lione, il presidente della Regione Fvg ha poi concluso: “Se c’è da rivedere il progetto, se c’è da cambiare qualcosa noi siamo disponibili a farlo ma dobbiamo pensare che non si può rimanere fermi”.