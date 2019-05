Stampa, i lettori restano stabili

Giorno +9%, Libero +4%, Stampa +3%, Repubblica +1%

Bene ma non benissimo il numero dei lettori dei giornali in Italia, che cresce solo formalmente con un contenutissimo +0,2%. I quotidiani hanno formalmente il segno negativo davanti (-0,4%), i settimanali uno positivo e speculare (+0,4%) mentre i mensili segnano l’unico rialzo significativo (+1,1%), stando agli ultimi dati Audipress 2019/I (rispetto a quelli di fine 2018), rilevazioni compiute dal 9 aprile 2018 al 31 marzo 2019, non coprendo quindi le recenti elezioni europee. Complessivamente, il bacino di pubblico della stampa comprende quasi 39,9 milioni d’italiani, a +0,2%, con i quotidiani (tra copia di carta e copia replica in digitale) scelti da 15,9 milioni di lettori, i settimanali da 13,3 milioni e i mensili da 11,8 milioni.

A fine 2018 la crescita della lettura della stampa in generale era dello 0,7% mentre, per singola periodicità, i quotidiani ampliavano la loro audience di un positivo seppur contenuto 0,2%, i settimanali del +1,2% e i mensili del +0,6% (confrontando i risultati Audipress 2018/III con Audipress 2018/II)

Guardando caso per caso l’andamento delle singole testate quotidiane a inizio 2019, su 49 pubblicazioni rilevate in 21 rafforzano il loro pubblico mentre altre due testate si mantengono stabili. Contraggono, invece, tutte le altre (in 26). Così Quotidiano Nazionale Qn-Giorno va a +8,6%, Tuttosport a +5,5%, Libero a +4%, la Stampa a +3,4%, Quotidiano Nazionale Qn-Resto del Carlino a +2,9%, Avvenire a +2,2%, Gazzetta dello Sport a +1,5%, Repubblica a +0,8%, Sole 24 Ore a +0,5%. Terra di confine il Giornale (che conferma 340 mila lettori sia a inizio 2019 sia a fine anno scorso). Arretra invece Quotidiano Nazionale Qn-Nazione del 5,6%, il Messaggero del 4,1%, il Fatto Quotidiano dell’1,3%, il Corriere della Sera dello 0,9% e infine il Corriere Sport-Stadio dello 0,4%. ItaliaOggi si mantiene sopra i 100 mila lettori, a quota 105 mila rispetto ai 109 mila dell’edizione precedente.

Non cambia invece l’ordine della classifica generale dei quotidiani più venduti, che ai primi 10 posti vede sempre in vetta la Gazzetta dello Sport, seguito dal Corriere della Sera e da Quotidiano Nazionale Qn (dorso sinergico di Giorno, Nazione e Resto del Carlino senza il Telegrafo di Livorno che compare invece nelle rilevazioni Ads sulle copie diffuse). Sommando le sue testate locali, Quotidiano Nazionale Qn arriva a 1,9 milioni di lettori, segnando un +0,9% totale. Giù dal podio della classifica a 10, si posizionano Repubblica, Corriere Sport-Stadio, Stampa e Messaggero (settimo). Chiudono l’ordine di arrivo Tuttosport, Sole 24 Ore e Mattino.

Periodici. Tra i settimanali, su 24 magazine, la metà è in crescita (da Milano Finanza +13,9% e Autosprint +12% a Famiglia Cristiana +1,5%). Oggi e Sorrisi e Canzoni Tv sono stabili (rispettivamente +0,3% e -0,1%). Arretrano invece da Starbene (-6,8%) a Confidenze (-0,6%). Spostandosi infine tra i 27 mensili rilevati, fanno bene Natural Style (+19%), Capital (+17,2%) e Gardenia (+15,4%). In terreno negativo Ad (-7,2%), Cosmopolitan (-6,5%) e Al Volante (-5,6%). Stabili Elle Decor (102 mila lettori) e Class (98 mila).

Italia Oggi – di Marco A. Capisani