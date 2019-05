Castrol accelera verso il futuro con il lancio del nuovo Castrol POWER1

Le formulazioni completamente rinnovate di POWER1 4T e POWER1 Racing 4T sono state studiate per garantire prestazioni del motore superiori

Castrol ha annunciato il lancio delle nuove linee Castrol POWER1 Racing e Castrol POWER1 4T, sviluppate con una tecnologia di formulazione all’avanguardia, sostenuta dagli oltre 100 anni di esperienza Castrol nella lubrificazione delle moto, e testate utilizzando le innovative metodologie brevettate da Castrol, basate su componenti di moto di ultima generazione. Le nuove formulazioni garantiscono eccellenti prestazioni grazie alla migliorata tecnologia e all’aggiornamento delle specifiche di prodotto.

All’interno della famiglia POWER1 4T, tutte le varianti POWER1 4T e POWER1 4T Racing esistenti sono state rilanciate con formulazioni e proposte di prodotto nuove e migliorate. Inoltre, sono stati svolti nuovi test e individuate nuove prove sulle varianti POWER1 4T SCOOTER, al fine di sottolineare i vantaggi del prodotto.

Castrol POWER1 Racing 4T nasce dalla lunga esperienza di Castrol nel mondo delle corse. Il nuovo Castrol POWER1 Racing 4T con Race Derived Technology™ si è dimostrato in grado di conservare la resistenza e offrire la massima accelerazione in condizioni di gara su pista. Resiste all’ispessimento ad alte temperature, mantenendo la viscosità e garantendo prestazioni massime del motore. È stato testato in condizioni di gara difficili per oltre 40.000 km, al 94% della potenza massima prodotta dal motore all’inizio del test, garantendo prestazioni competitive senza sacrificare la protezione del motore.

Il nuovo Castrol POWER1 4T 10W con Power Release Technology™ ottimizza l’attrito e offre quindi agli appassionati di moto un’accelerazione superiore appena aprono il gas. In un test* interno in tre fasi sull’accelerazione, effettuato da Castrol utilizzando un motore super sports a quattro cilindri, il nuovo Castrol POWER1 4T 10W-40 si è rivelato 6,6 secondi più veloce di un olio 10W-40 della concorrenza e 2,8 secondi più veloce rispetto a una formulazione precedente. Castrol POWER1 4T 15W-20W con Power Sustain Technology™ gestisce temperatura e attrito, garantendo un’erogazione continua della potenza grazie alla resistenza all’ossidazione a temperature più elevate.

Nel segmento scooter, Castrol POWER1 SCOOTER 4T è la variante di prodotto progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei motori degli scooter. Gli scooter possono raggiungere temperature fino a 15 gradi più elevate rispetto alle moto: è fondamentale che l’olio funzioni a temperature così alte e riduca l’attrito nel motore, consentendogli di erogare la massima potenza. È stato dimostrato che Castrol POWER1 SCOOTER 4T con Scootek Technology™ può garantire un’accelerazione più rapida rispetto a un olio di riferimento in un test di accelerazione simulata effettuato da Castrol: il margine favorevole è stato di ben 1,6 metri in appena 30 secondi. Sono stati inoltre effettuati ampi test interni dell’accelerazione con un banco dinamometrico, per ottenere un olio che garantisca un’accelerazione migliorata appena apri il gas.

Con la consapevolezza che la fluidità dell’accelerazione è fondamentale per i biker, la nuova linea POWER1 si rivolge a utenti di diversi tipi di mezzi a due ruote, che si trovano a far fronte a condizioni di guida in continuo mutamento, garantendo loro prestazioni costantemente eccellenti.