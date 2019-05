Quel senso di sconforto, ogni qualvolta entro in una libreria

(di Tiziano Rapanà) Ogni qualvolta entro in una libreria, mi sento pervaso da un senso di sconforto. E mica per i classici, che sono lì a sovrastare il paesaggio e a ricordarci la magnificenza della letteratura. E nemmeno per la narrativa à la page da bestseller, ognuno deve arrivare a fine mese e fa benissimo a campare costruendo dell’intrattenimento di facile presa. Avessi quel coraggio io, mi ci butterei a capofitto a costruire storie su amori e amoricchi vari. L’altra settimana mi ero imbatutto in una presentazione di uno di questi scrittori che piacciono tanto alle trentenni, le dovevate vedere belle e attente a non perdere una sola parola del loro beniamino. Lui, uno strano tipo con un improponibile cappello scuro, le aveva irrimediabilmente sedotte. Diceva fesserie: banalità su banalità smielate che facevano colpo. A vedere queste donne così smaniose, così vogliose di ricevere la dedica personalizzata, mi era venuta una fitta allo stomaco. Tutta colpa dell’invidia? Certo che sì, non me ne vergogno mica a dirvelo. Era un’invidia che portava in dote anche un pizzico di ammirazione. Il cazzabubbolo piaceva e vendeva parecchio e dunque uno così per quanto non riesca a stimarlo intellettualmente, lo ammiro per quello che è riuscito a costruire. Eppoi la narrativa stupidotta serve, altrimenti le case editrici chiudono. Libri del genere devono per forza esserci nei cataloghi e quindi nelle librerie, altrimenti un’azienda non la si tiene mica in piedi. Il problema, semmai, è un altro ed è la nuova letteratura italiana: è quella che mi getta nello sconforto. Le librerie sono piene novità letterarie brutte, scritte male, artisticamente insignificanti. Libri che “parlano di noi”, “riguardano tutti noi”, storie che “ci coinvolgono tutti” e via discorrendo. Ogni volta che mi trovo davanti a fascette che assicurano che “il libro racconta una storia che ci coinvolge tutti”, penso: “Ma tutti chi? Non vi conosco e voi non conoscete me. Non esistono mica le storie universali, non tutti amiamo e soffriamo allo stesso modo e non tutti vivamo quella o quell’altra situazione”. Eppoi non si può escludere l’alterità culturale dell’individuo, non si può dare per scontato che il lettore abbia aderito ad una qualche conformità sociale. Una volta aveo immaginato un dialogo con questi signori dell’editoria, che propongono storie “per tutti” e che poi riguardano sempre l’esaltazione delle banalità e dei luoghi comuni. Era una sorta di provocazione, contro l’attuale miseria creativa del mondo editoriale. Avevo pensato ad un commesso, giovane e bruttarello, che voleva propormi qualche libro da vendermi. Lavorava non so bene per chi. Ad un certo punto aveva deciso di importunarmi ed io generoso gli avevo prestato il fianco. Stavamo lì sull’uscio di casa, a parlare. O meglio lui a parlare ed io a sottrarmi al dialogo. La cosa, confesso, è abbastanza irreale nella realtà perché non apro mai agli sconosciuti, specie se se hanno la silhouette dei seccatori:

-…Abbiamo varie novità…

-No, guardi, non è il caso…

-Ma abbiamo l’ultimo di Tavarnelli è finista al Premio Sangiovesi!

-La ringrazio, ma sono astemio.

-Può provare il nuovo libro di Faracchinipigliatutto: si chiama “So già che mi dirai non so”, è una storia d’amore intensa di un professore universitario gay che si innamora perdutamente di una migrante polacca povera: è un grande libro, molto importante ben recensito dai più importanti…

-La prego non insista…

-Ma è un libro importante, è un racconto che ci insegna a tenere conto delle differenze culturali e sessuali. Un libro che dobbiamo leggere assolutamente, perché riguarda tutti noi!

-Ma tutti chi?

-Tutti! Il dolore del giovane professore universitario in lotta con sé stesso e con i pregiudizi della società non può non coinvolgerci. Non può non farci pensare. Questo è un libro che ci costringe a farci delle domande su di noi e sulla nostra società. Lei non vuole farsi delle domande?

-No.

-Allora, provi questo: è di un esordiente. “Non è questo il momento di sapere”, di Julian Stupendit. Parla del dramma di un miliardario smarrito che tradisce la moglie con una donna più giovane di lui…

– Non mi sembra un gran tema, piuttosto banale. E suvvia come posso io commuovermi davanti paturnie amorose di un miliardario?

– Non faccia così, guardi che l’autore, Tommaso Micascemo, è molto quotato. Il titolo poi è poetico “Ti amai e persi l’amore”. Non è poetico?

-No.

-Allora, il sesso. Un libro che parla di sesso. “La forza incontrollata dell’amore sospeso”, una donna intrappolata in una vita borghese che cerca riparo in situazioni torbide…

– E che palle! Ma lei propone sempre storie borghesi. Non dico di tornare al proletariato raccontato da Vasco Pratolini e Romano Bilenchi, ma almeno un po’ di fantasia… mi scusi ma ho fare, la devo salutare…

– No, la prego. Mi lasci almeno proporre un libro per ragazzi, avrà dei nipotini o cuginetti magari interessati all’ultimo libro di Pescamanderina. Un libro sul coraggio dei bambini, che sono migliori di noi. I bambini che ci insegnano a vivere… ma la prego non mi chiuda la porta in faccia!

-Mi sta rompendo, devo chiudere.

-Ma scusi, non le interessano le nuove proposte di letteratura italiana?

-No, guardi, non mi serve niente.

