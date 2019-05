Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Matteo Salvini

Il colpo di scena c’è stato, al di là di ogni previsione. Ha vinto, senza discussioni. Il suo 34,33 per cento riporta alla mente i risultati schiaccianti della De di una volta. Una volta nessuno o quasi ammetteva di voler votare Dc, diffusamente contestata. Idem Salvini: attaccato con violenza, ma poi in segreto gli italiani hanno deciso di puntare su di lui.

Luigi Di Maio

Sconfitto è lui, in misura inaspettata. Difficile valutare le probabili conseguenze all’interno del Movimento: per molto meno i leader di tanti partiti sono stati detronizzati. Di Maio è stato punito due volte: per aver assecondato Salvini e poi per averlo contrastato su ogni tema. E ora? Sembra in un cui de sac. E non sarà’acile uscirne, senza pagare un prezzo.

Gian Piero Gasperini

L’allenatore dell’Atalanta ha firmato un’impresa storica: terzo in classifica, con il diritto di giocare il prossimo anno in Champions league (per la prima volta). Ma, soprattutto, da ogni parte gli arriva il riconoscimento più lusinghiero: è il miglior allenatore del campionato, il più «europeo». L’Atalanta gioca un calcio magnifico, d’attacco, e ha segnato più gol (77) di tutti.

Mauro Icardi

Finisce male la sua discussa stagione nell’Inter, avvelenata da troppe polemiche. Nell’ultima partita, Inter obbligata a vincere per entrare in Champions, leardi ha sui piedi il rigore del 2-0. Lo fallisce, esce tra i fischi, squadra e tifosi soffrono fino all’ultimo. Antonio Conte, prossimo allenatore dell’Inter, non stravede per lui. Partenza inevitabìle.

Daniele De Rossi

È stato trattato in maniera doppiamente erronea (e cinica) dalla proprietà della Roma, che non gli ha rinnovato il contratto. Errore tecnico: De Rossi avrebbe fatto molto comodo. Errore di stile: non si tratta così chi ha dedicato tutta la sua carriera alla maglia giallorossa. Sessantamila tifosi lo hanno capito e sono andati a salutarlo come meritava.

Cesare Prandelli

Il Genoa si è salvato dalla serie B in un modo mortificante. Rinunciando a giocare contro la Fiorentina: un tacito accordo per un prezioso pareggio per tutte e due le squadre? E confidando nella sconfitta dell’Empoli (che invece ha giocato un ottimo calcio). Dei tre allenatori rossoblù, Prandelli è stato il più deludente.