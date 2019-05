Banche italiane, portafoglio titoli Stato ad aprile al massimo degli ultimi due anni

A fine aprile le banche con sede in Italia avevano in portafoglio titoli di Stato nazionali per un controvalore pari a 403,038 miliardi di euro, rispetto ai 395,704 miliardi rivisti di fine marzo. E’ quanto emerge dai dati forniti dalla Banca centrale europea. Si tratta di un massimo da aprile 2017, quando il valore è risultato pari a 405,948 miliardi di euro. L’ammontare dei titoli di Stato italiani detenuti da banche residenti si è mantenuto sopra i 400 miliardi ininterrottamente da maggio 2013 a ottobre 2016 con un picco di quasi 440 miliardi a febbraio 2015 tornando nuovamente oltre questa soglia appunto a marzo e aprile 2017. Nel dicembre del 2017 il portafoglio è calato al minimo da maggio 2012, a 334,669 miliardi.

