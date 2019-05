Lo smartphone come outfit, marca e modello bastano per giudicare una persona

Ricerca su rapporto telefono e giovani, must dell’estate è personalizzarlo

Dall’hipster allo yuccies, passando per lo yuppie, ogni millennial ha il suo stile. Ad accomunarli però è lo smartphone che da accessorio hi-tech è diventato un elemento che racconta le personalità del suo possessore. Dalla custodia, alla suoneria, dalla qualità delle foto e dei video, fino alla forma e al colore delle icone, nulla è lasciato al caso.

E ogni scelta che riguarda lo smartphone racchiude in sé significati ben precisi che raccontano lo stile e il modo di vivere dei millennials. Ma i giovani, come lo scelgono e cosa rappresenta per loro? Un semplice accessorio, un simbolo di stile o un riflesso della loro personalità? Il Trend Radar di Samsung, attraverso uno studio condotto con metodologia WOA su 1.500 giovani compresi tra i 20 e i 35 anni, ha voluto indagare il loro rapporto con l’oggetto alla scoperta dei gusti e le abitudini di questa generazione.

Innanzitutto, lui, lo smartphone resta il device più amato per l’89% degli intervistati, tanto che i Millennials si rivelano sempre più smartphone – centrici: “non mi stacco mai!” è ormai diventato un vero e proprio leitmotiv, per un giovane su due dimenticarlo a casa è fonte di ansia, perché è considerato un compagno di vita insostituibile o uno “scaccia-noia”.

Lo studio di Samsung, un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community italiane, ha rivelato non solo che per i giovani si tratta del mezzo di comunicazione per eccellenza, perché consente di mantenere i contatti con il resto del mondo, magari con amici o compagni di studio, ma anche che detta lo stile di una persona, diventando il protagonista indiscusso dell’outfit. Insomma, un vero e proprio trend setter.

Largo quindi alle personalizzazioni in vista dell’estate: come abbinare la borsa alla custodia o lo smalto allo screenserver? I millennials amano in primis giocare con lo schermo, con le cover che cambiano a seconda dell’outfit , con le suonerie personalizzate , fino alla forma e al colore delle icone . E se un ragazzo su 3 spende fino a un’ora al giorno alla cura della propria immagine, c’è da pensare che più del 50% del loro tempo venga dedicato alla cura del proprio smartphone.

Non solo: è considerato così importante da influenzare il giudizio che si ha di una persona. Per un giovane su tre, infatti, marca e modello bastano per giudicare, farsi un’idea su chi ci sta di fronte e che, magari, vediamo per la prima volta.

Si scopre, inoltre, che per i millennials lo smartphone riflette la personalità di una persona: gli appassionati di moda lo scelgono in base all’estetica , i narcisi in base alla facilità di condividere foto e video , chi è molto impegnato sul lavoro lo privilegia orientato al business, i music lovers lo acquistano in base alla qualità del suono.

Cosa influenza la scelta di uno smartphone piuttosto che un altro? Sicuramente il modello, che deve rispecchiare le esigenze tecnologiche, insieme al confort e al design (45%), le dimensioni e lo spessore dello schermo (33%), il prezzo (28%), e la marca (23%). E a proposito di esigenze tecnologiche, è la capacità di realizzare foto e video di qualità tra il principale driver di acquisto per il 48% degli intervistati. I millennials amano in particolar modo fotografare cibo (32%), i paesaggi e animali (21%) e i propri outfit (16%). Sempre meno fotografati i monumenti (9%).

ANSA