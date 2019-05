Allianz: per le assicurazioni è finita la tempesta, ma si naviga ancora a vista

Grande incognita la digitalizzazione

Appena uscito da un decennio tempestoso, il settore assicurativo torna a riveder le stelle. L’incremento nominale dei premi raccolti lo scorso anno ha toccato infatti quota 3.655 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2017 del 3,3%. E, con queste basi, lo sguardo rivolto al futuro ritorna sereno. È quanto riportano le proiezioni Allianz, che però escludono il settore Salute.

La parte del leone nella raccolta dei premi assicurativi, inaspettatamente, va a Stati Uniti e Giappone. Due economie “vecchie“, che però con un’espansione rispettivamente del 42% e dell’11% hanno fatto da motore per il settore in tutto il mondo. A sorpresa rallenta la Cina, che contribuisce alla raccolta nel 2018 soltanto per un timido 4%, dopo essere arrivata in passato a generare da sola anche il 60% della raccolta globale. Il dato del mercato cinese, tuttavia, è falsato da una stretta regolamentare sulla vendita da parte degli intermediari, in particolare modo per quanto riguarda il settore Vita.

In ripresa, nel frattempo, il mercato europeo, che torna infine ai livelli precrisi. A segnare l’incremento più sostenuto è stato soprattutto il comparto Danni, che ha registrato una crescita pari al 3,1%, il tasso più alto dal 2003.