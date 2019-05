Prossima collaborazione di H&M con Valli

Lo rivela Ann-Sofie Johansson a Cannes, debutto con l’uomo

Per la serie “sodalizi tra aziende e stilisti eccellenti” è stata annunciata al gala dell’amfAR a Cannes la nuova collaborazione di H&M che stavolta vedrà un couturier del livello di Giambattista Valli cimentarsi con la moda del colosso svedese dell’abbigliamento low cost, disegnando per la prima volta anche l’uomo. Per avere un assaggio di ciò che sta preparando il couturier romano vissuto a Parigi, dove ha fondato il suo atelier nel 2005, alcuni capi della pre- collezione sono stati indossati al gala a Cannes da influencer e personaggi del calibro di Kendall Jenner, in tulle fucsia corto davanti con coda, Chris Lee (Li Yuchun) in tulle albicocca con coda, Chiara Ferragni in bianco corto e ricamato con strascico, H.E.R. in tulle lungo e candido, Bianca Brandolini d’Adda in top reggiseno bianco e mini, Ross Lynch in vestito maschile- debutto grigio a pois neri. Questi capi saranno disponibili dal 25 maggio in alcuni negozi e sul sito H&M mentre la collezione completa sarà in vendita nel mondo il 7 novembre.

Ansa