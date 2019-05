Chef e ristoratori contro street food e agriturismi, la guerra delle regole

ancarelle con cartocci di pesce fritto, ape car che vendono polpette, ma anche sale private adibite a feste con banchetti, circoli culturali con spaghettate, agriturismi dove, oltre a comprare, si può assaggiare carne e verdura fresca. Una nuova frontiera del mangiare insieme, dicono i consumatori. Un fronte di concorrenza sleale, replica la Federazione pubblici esercizi, che ha lanciato un appello, «Per non mangiarsi il futuro», con una petizione sottoscritta da oltre 80 chef, tra cui Claudio Sadler, Carlo Cracco e Filippo Giordano. Secondo la Fipe la ristorazione è minata da scelte politiche che incentivano settori che effettuano somministrazione senza essere sottoposti alle stesse regole dei pubblici esercizi in generale. «Ci riferiamo agli operatori del settore agricolo, ai circoli privati, al terzo settore, ai negozi di vicinato, agli home restaurant e allo street food», spiega la Federazione, «perché se non ti chiami `pubblico esercizio´ non importano i servizi igienici, gli spazi per il personale, gli ambienti di lavorazione a norma, la maggiorazione sulla Tari e il rispetto delle normative di Pubblica Sicurezza». La disparità di condizioni, stando alla denuncia degli esercenti, «finisce per impoverire il mercato stesso nel momento in cui le attività di ristorazione chiudono, magari per reinventarsi in esercizi più semplici dove tagliare i costi del servizio e di preparazione, con effetti su qualità del prodotto, rischi alimentari per i consumatori, occupazione del settore e attrattività delle nostre città». Fipe non chiede meno regole, ma che quelle in vigore vengano applicate per la stessa professione, anche a tutela e a salvaguardia dei 10 milioni di clienti che ogni giorno frequentano i Pubblici Esercizi. Riassume tutto Carlo Cracco: «Non si fa nulla per premiare e difendere chi investe e al posto di aumentare le professionalità le si annacqua».