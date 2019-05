Apple: il 3 giugno conferenza sviluppatori, novità software

Attesa per i nuovi sistemi operativi e per il Mac Pro

Prenderà il via il 3 giugno a San Jose, in California, la conferenza degli sviluppatori di Apple. La compagnia ha diramato l’invito alla stampa per il keynote d’apertura dell’evento, che ogni anno richiama circa 5mila sviluppatori. L’attesa è per gli aggiornamenti dei sistemi operativi, ma anche per nuovi computer professionali.

Il disegno degli inviti ha per protagoniste cinque animoji – le emoji animate – di Apple: l’unicorno, la scimmia, il teschio, il robot e l’alieno. Ognuno è raffigurato con una serie di simboli in testa, dalle note musicali alla “A” del negozio di applicazioni, che lasciano intuire le novità su cui verterà l’inizio della conferenza.

Sul fronte dei dispositivi le indiscrezioni parlano dell’arrivo dei nuovi computer di fascia alta Mac Pro, ma la maggior parte dell’evento verterà sui software. Sul palco sarà annunciato l’aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad, l’iOS 13, che porterà novità sulla gestione delle foto, nelle app Salute e Messaggi.

Ci saranno nuove funzionalità per la posta e nuove emoji. Aggiornati anche i sistemi operativi dei computer Mac, dell’Apple Watch e della Apple Tv. E’ possibile, infine, che Apple rivelerà ulteriori dettagli sul Arcade, il servizio di videogiochi in abbonamento preannunciato lo scorso marzo.

ANSA